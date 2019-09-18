廣大興案宣判 台灣檢警冒險出庭與槍手同班機

（中央社記者劉世怡台北18日電）馬尼拉地區初審法院今宣布廣大興案判決，8名開槍的菲國海岸防衛隊員判殺人罪成立。法務部次長陳明堂今天指出，審判期間為出庭，台灣檢警冒險與8名槍手近距離搭同班小飛機。

法務部今天下午與行媒體茶敘，陳明堂於茶敘後接受媒體聯訪做出上述表示。

陳明堂說，台菲的司法互助是在民國103年的4月19日簽訂，隔了20天以後發生了廣大興命案，案子透過台菲司法互助，在調查取證方面，台灣檢察官到菲律賓作舉證，菲國檢察官也到台灣取證，還有子彈送來給台灣刑事警察局鑑定，這種良好的司法互助模式，希望能夠繼續下去。

陳明堂指出，案件在審理期間，台灣檢警辛苦又危險的提供證據，例如案件原本繫屬在菲國北端的巴丹群島省（Batanes）省會巴斯柯鎮（Basco）地方法院，因法院請求台灣檢警、法醫等去當專家證人，檢警們從馬尼拉搭小飛機飛往巴丹群島，同時被告（8名開槍的菲律賓海岸防衛隊員）也坐同一部飛機，近距離坐在檢警們的後面。

陳明堂表示，後來台灣透過外交單位，向菲國請求案件移轉管轄到馬尼拉法院審理，經過6年多的審判，終於對8名嫌犯全部判決有罪，雖然審判時間拖得很長，但仍感到欣慰。（編輯：吳協昌）1080918