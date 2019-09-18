廣大興案 8名菲律賓海防隊員被判8至14年刑期

馬尼拉地區初審法院18日宣布廣大興案判決。8名開槍射擊的菲律賓海岸防衛隊人員被判殺人罪成立，刑期8年至14年。圖為台灣警方鑑識人員登廣大興28號漁船蒐證。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳妍君馬尼拉18日專電）馬尼拉地區初審法院今天宣布廣大興案判決。8名開槍射擊的菲律賓海岸防衛隊人員被判殺人罪成立，刑期8年又一天到14年8個月又一天。

另外，被告必須支付5萬披索（約新台幣2萬9700元）民事賠償和5萬披索精神損害賠償。

被告律師奎爾（Santiago C. Quial）在宣判後表示，將於今天之內提起上訴。

2013年5月9日，菲律賓巡邏艇在兩國重疊海域射擊台灣「廣大興28號」漁船，船員洪石成中彈身亡，開槍的菲國海岸防衛隊人員被控殺人罪，其中2人因試圖呈交不實的槍彈報告，被加控妨礙司法罪。

涉案人員包括據信下令開槍的指揮官德拉克魯茲（Arnold dela Cruz）。（編輯：高照芬）1080918