廣大興案 8名菲律賓海防隊員被判8至14年刑期
最新更新：2019/09/18 10:08
馬尼拉地區初審法院18日宣布廣大興案判決。8名開槍射擊的菲律賓海岸防衛隊人員被判殺人罪成立，刑期8年至14年。圖為台灣警方鑑識人員登廣大興28號漁船蒐證。（中央社檔案照片）
（中央社記者陳妍君馬尼拉18日專電）馬尼拉地區初審法院今天宣布廣大興案判決。8名開槍射擊的菲律賓海岸防衛隊人員被判殺人罪成立，刑期8年又一天到14年8個月又一天。
另外，被告必須支付5萬披索（約新台幣2萬9700元）民事賠償和5萬披索精神損害賠償。
被告律師奎爾（Santiago C. Quial）在宣判後表示，將於今天之內提起上訴。
2013年5月9日，菲律賓巡邏艇在兩國重疊海域射擊台灣「廣大興28號」漁船，船員洪石成中彈身亡，開槍的菲國海岸防衛隊人員被控殺人罪，其中2人因試圖呈交不實的槍彈報告，被加控妨礙司法罪。
涉案人員包括據信下令開槍的指揮官德拉克魯茲（Arnold dela Cruz）。（編輯：高照芬）1080918
廣大興案大事紀
- 2013年5月9日，屏東琉球籍漁船廣大興28號，在台菲重疊經濟海域作業時，遭菲律賓海巡公務船開槍掃射，台灣漁民洪石成遭射殺身亡。
- 2013年5月11日，中華民國總統府宣布，菲律賓若不為漁船射擊事件道歉、賠償、懲凶和談判漁業協議，將對菲採取多項制裁。
- 2013年5月12日，總統馬英九探視罹難者家屬，保證政府不會不了了之。
- 2013年5月15日，由於不滿菲方回應，中華民國政府啟動凍結菲勞申請、召回中華民國駐菲律賓大使、及要求菲律賓駐華代表返菲協助妥善處理3項制裁。
- 2013年5月16日，國軍與海巡署赴台灣南端200浬處舉行聯合護漁操演，出動大批機艦；海軍紀德級驅逐艦馬公艦穿越北緯20度的暫定執法線。
- 2013年5月27日，台菲達成司法互助共識，台灣調查團啟程赴菲，查驗槍枝、詢問涉案人員；菲國調查團也抵台，在台灣協助下調查證物。
- 2013年6月14日，台菲舉行漁業會談第一次預備會議，會中雙方達成4項共識，包括承諾未來對他方漁船避免使用武力及暴力；雙方會議紀錄屬法律文件，具有拘束力。
- 2013年8月5日，廣大興28號修復後重新出航。廣大興死者洪石成之女洪慈綪表示，透過雙方律師的接洽，洪家已感受到菲律賓政府的誠意，願接受菲律賓的道歉。
- 2013年8月7日，屏東地檢署依殺人罪起訴8名菲國涉案海岸防衛隊人員。菲律賓國家調查局公布廣大興案調查報告，擬以殺人罪起訴8名菲國涉案海岸防衛隊人員。菲方將派培瑞斯以菲國總統代表身分來台，向罹難者家屬道歉。屏東地檢署依殺人罪起訴8名菲國涉案海岸防衛隊人員。
- 2013年8月8日，中華民國政府解除對菲11項制裁。
- 2013年9月，屏東地院受理檢方起訴書後，依法傳喚被起訴的8名菲國涉案海岸防衛隊人員。
- 2013年10月，屏東地院通知書委由外交部協助送達菲律賓，要求當事人2014年1月8日到庭說明。
- 2014年2月27日，菲律賓一直未回覆，屏東地院正式對8名菲國涉案海岸防衛隊人員發布通緝。
- 2014年3月18日，菲律賓司法部針對台灣漁船廣大興案頒布決議，向法院控告8名菲國涉案海岸防衛隊人員殺人罪名，其中2人被加控妨礙司法罪名。
- 2014年4月22日，菲律賓承審地方法院已向被控殺人罪的8名菲國涉案海岸防衛隊人員發布拘捕令。
- 2014年5月7日，8名菲國涉案海岸防衛隊人員向法院繳付保釋金。
- 2015年3月13日，菲律賓最高法院批准海岸防衛隊申請，將廣大興案從菲國北端法庭移至馬尼拉審理，以便利控辯兩方出庭。
- 2015年12月31日，屏東地方法院判決8名菲律賓巡邏艇官兵共應賠償屏檢新台幣319萬8770元。菲方表示，台灣司法管轄權不及於菲律賓。
- 2019年6月7日，事發逾6年，多次開庭，馬尼拉地區初審法院要求檢方和辯方律師在10天內提交案情備忘錄。
- 2019年9月18日，馬尼拉地區初審法院宣判，8名開槍射擊的菲律賓海岸防衛隊人員殺人罪成立，刑期8年至14年。