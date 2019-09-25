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首頁 / 社會

前法官俞力華違反法官倫理 送人審會處分

最新更新：2019/09/25 15:40

（中央社記者蕭博文台北25日電）前桃園地院法官俞力華任內無故延遲案件，已被免除法官職務。俞女另被指開庭時口出「我現在到底是在跟幾歲的人講話？」等情緒言語，法官評鑑委員會決議交付司法院人審會處分。

俞力華任職法官期間為民國97年8月19日起至107年9月9日止，107年9月10日辭職。

俞力華先前因無故延遲6個月以上案件高達45件，侵害當事人受充分而有效公平審判的權利，8月間經司法院職務法庭判決免除法官職務，可轉任法官以外其他職務。

此外，民間司改會104年間請求法官評鑑委員會對俞力華進行個案評鑑，指俞力華開庭時曾對當事人說「那你就活該」、「我現在到底是在跟幾歲的人講話？」及「你是個男人就要敢做敢認！」等情緒性言語。

法官評鑑委員會今天發布新聞稿指出，俞力華開庭時說「我現在到底是在跟幾歲的人講話？」、「妳眼睛都閉著眼睛走出去喔？再扯一點好嗎？」等語，充滿情緒，與法官倫理規範所規定的法官開庭應耐心、有禮聽審，並應維持法庭莊嚴及秩序的期待，有所落差。

法官評鑑委員會表示，俞力華開庭時說「在進審理之前承認的話，刑度是我一個人可以操控的」、「再進審理的話，那個時候，你的承認就會變得比較廉價」，有違法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項，也不符法官應避免未審先判的開示心證等誡命。

法官評鑑委員會認為，俞力華違反辦案程序、職務規定及法官倫理規範情節重大，考量她已另因怠慢職務被免除法官職務，就該案尚無懲戒必要，已報由司法院交付司法院人事審議委員會，給予適當處分。（編輯：戴光育）1080925

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