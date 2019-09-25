打死男友3歲兒 女二審仍判12年6月

（中央社記者蕭博文台北25日電）劉姓女子虐打同居人的3歲兒子致死，一審判刑12年6月。高院認為，劉女只打同居人小孩，不打親生小孩，顯見辨識力未顯著降低，請求輕判無理由，今天駁回上訴，維持原判。

民國105年1月間，劉姓女子與男友及男友的4歲女兒、3歲兒子同住，劉女與男友另育有2名小孩，2人案發後結婚。

台灣高等法院新聞資料指出，105年2月13日，劉女因懷孕情緒不佳，不滿被害男童無法自行如廁，持長柄毆打男童。

105年2月14日，劉女持續捏掐男童雙頰，再徒手推打男童左側肩膀，男童倒地，頭部左側前額撞擊房間條狀地板，翌日呼吸不順，經劉女送醫急救，仍因顱內出血引發神經性休克不治。

一審士林地方法院依成年人故意對兒童犯傷害、傷害致人於死罪，分別判處劉女10月、12年徒刑，應執行有期徒刑12年6月。

劉女上訴辯稱，因懷孕產前焦慮，導致辨識力、控制力降低，請求判決不罰或減輕其刑。

二審認為，台北市立聯合醫院鑑定指出，劉女辨識力、控制力未顯著降低，此外，劉女坦承只打同居人小孩，不會打親生子女，可見劉女辨識力、控制力並無顯著降低。

二審判決指出，男童當時年僅3歲、疑發展遲緩，劉女無視於男童身心發展狀況，只因男童無法自行如廁、未能將食物吞嚥完畢等原因，而未能控制情緒進而施暴，實超過人情之常，不足以引起同情，上訴無理由，應予駁回，仍可上訴。（編輯：李亨山）1080925