更多編輯台推薦新聞：
專訪／推動挺台法案 美參議員：友邦背棄台灣將有後果
政治

專訪／推動挺台法案 美參議員：友邦背棄台灣將有後果

骨瘦如柴令人心碎 斯里蘭卡70歲母象去世
國際

骨瘦如柴令人心碎 斯里蘭卡70歲母象去世

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621
生活

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
新聞專題
國安局菸品案涉走私
國安局人員涉嫌違法走私菸品，調查局獲報，7月22日與海關在桃園機場查獲196箱共9800條走私菸品。台北地檢署8月23日偵查終結，依貪污治罪條例、稅捐稽徵法等罪，起訴國安局少校吳宗憲等13人。（圖為民眾提供）
國安局菸品案涉走私
新聞專題
國安局菸品案涉走私1/29

私菸案 北檢：查扣9797條仍在台北關私貨倉庫

最新更新：2019/09/25 20:18

（中央社記者蕭博文台北25日電）針對媒體報導私菸案中有33條菸不知去向，台北地檢署今天表示，調查局7月22日會同財政部關務署台北關人員查扣9797條私菸，現仍扣押於台北關私貨倉庫。

全案起於國家安全局人員涉嫌違法走私菸品，調查局獲報，7月22日與海關在桃園機場查獲9797條私菸；台北地檢署8月間首波偵查終結，依貪污治罪條例、稅捐稽徵法等罪，起訴13名相關人員。

時代力量立委黃國昌23日在財政委員會質詢時，質疑華航空品處職員黃湘媚訂購33條私菸在哪、另外41條又是誰預購，華航說放在華膳空廚的倉庫；當天下午他直接去關務署台北關，結果關務署說，東西被拿走了。

北檢發布新聞稿表示，本案7月22由調查局新北市調查處會同台北關人員，於載運菸品貨車駛出桃園機場C3管制門課稅點後，台北關人員依海關緝私條例相關規定當場查扣9797條菸品，並經北檢現場勘驗無訛。

北檢表示，9797條菸品現仍存放於台北關私貨倉庫，至於媒體所稱不知去向的33條私菸，非屬查扣的9797條範圍內。（編輯：李錫璋）1080925

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報