私菸案 北檢：查扣9797條仍在台北關私貨倉庫

（中央社記者蕭博文台北25日電）針對媒體報導私菸案中有33條菸不知去向，台北地檢署今天表示，調查局7月22日會同財政部關務署台北關人員查扣9797條私菸，現仍扣押於台北關私貨倉庫。

全案起於國家安全局人員涉嫌違法走私菸品，調查局獲報，7月22日與海關在桃園機場查獲9797條私菸；台北地檢署8月間首波偵查終結，依貪污治罪條例、稅捐稽徵法等罪，起訴13名相關人員。

時代力量立委黃國昌23日在財政委員會質詢時，質疑華航空品處職員黃湘媚訂購33條私菸在哪、另外41條又是誰預購，華航說放在華膳空廚的倉庫；當天下午他直接去關務署台北關，結果關務署說，東西被拿走了。

北檢發布新聞稿表示，本案7月22由調查局新北市調查處會同台北關人員，於載運菸品貨車駛出桃園機場C3管制門課稅點後，台北關人員依海關緝私條例相關規定當場查扣9797條菸品，並經北檢現場勘驗無訛。

北檢表示，9797條菸品現仍存放於台北關私貨倉庫，至於媒體所稱不知去向的33條私菸，非屬查扣的9797條範圍內。（編輯：李錫璋）1080925