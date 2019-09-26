蔡總統：機上買菸不涉刑事責任 必要時會懲處

（中央社記者吳睿騏桃園26日電）總統蔡英文今天出席世界台灣商會聯合總會第25屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮後表示，飛機上購買免稅商品或菸品不涉及刑事責任，主管機關調查後，若必要時會進行懲處。

時代力量立委黃國昌昨天說，在華航私菸案中，有府內同仁在專機上買了37條菸，卻沒在查扣清單裡。

蔡總統出席世界台灣商會聯合總會第25屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮後受訪表示，在機上購買免稅菸品，跟司法機關調查的走私私菸案，這兩件事情是不同的性質，昨天檢方也已說明，現在司法調查的就是9700多條私菸，有涉及刑事責任部分的調查。

至於飛機上的免稅商品，或是免稅菸品，蔡總統說，這不在刑事的追訴範圍，因為它沒有涉及到刑事責任，但是在行政裁罰上，有必須要進行懲處的，相信主管機關都會進行相關的調查，並且進行懲處。

對於記者詢問，有台鐵的司機認為普悠瑪事件沒有調查清楚。蔡總統指出，這些事情會請行政院特別注意，督導現在正在處理的主管機關，也特別注意相關當事人的說法，務必在整個處理的過程中沒有偏頗，而且能夠調查完成。（編輯：方沛清）1080926