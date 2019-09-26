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集集老街銀樓金飾被搶 2男台中落網

最新更新：2019/09/26 17:42

（中央社記者吳哲豪南投26日電）南投縣集集鎮日前發生銀樓搶案，2名男子到集集老街一間銀樓，佯稱要買金飾，利用空擋搶走金飾逃逸，所幸業者發現搶匪曾到銀樓探路，調閱監視器後，警方循線在中市逮捕2男。

南投縣警察局集集分局今天發出新聞稿指出，專案小組連日來調閱相關監視器與追緝佈線，昨天在台中市順利查獲到2名犯嫌到案，經過偵訊之後，全案移送南投地檢署偵辦。

警方指出，許男和陳男在中秋節連續假期，前往南投集集鎮集集老街1間銀樓，佯稱說要買金飾，請業者將金飾拿出來，2男利用空檔，搶走擺在桌上的金飾，然後騎機車逃逸，業者見狀雖然一度抓住機車，不讓2男離開，許男、陳男乾脆丟下機車，隨後逃逸無蹤。

南投集集分局偵辦此案，銀樓業者發現2男有點眼熟，在行搶前曾先到銀樓來探路，於是調出錄影監視器畫面，發現行搶的2男前1天曾先到銀樓附近了解環境，懷疑2人預謀犯案。

警方根據業者提供的監視器畫面，昨天循線在台中市逮捕許男和陳男，不過2人已將搶來的金飾變賣換成現金，幾乎花用殆盡，許男和陳男訊後，今天被依強盜等罪移送南投地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1080926

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