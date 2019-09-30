網拍具殺傷力空氣槍 賣家與買家都被起訴

台中一名江姓男子在拍賣網站販售具殺傷力空氣槍，警方獲報前往江男工作室搜索，查扣改造器械與槍枝，並將江男依法起訴。（台中地檢署提供）中央社記者蘇木春傳真 108年9月30日

（中央社記者蘇木春台中30日電）江姓男子在拍賣網站販售具有殺傷力的空氣槍，羅姓男子看到訊息上網購得，警方接獲檢舉到江男的工作室與羅男住處偵辦搜索，查扣改造器械與槍枝，今天依槍砲罪嫌將兩人起訴。

台中地檢署起書指出，27歲江姓男子在拍賣網站開設賣場，刊登販售玩具用空氣槍訊息，標榜「絕對耐用」、「專為消費者量身打造特殊需求」，並透過手機通訊軟體LINE與買家聯繫。

今年3月14日，24歲羅姓男子上網看到拍賣訊息，透過通訊軟體與江男取得聯繫，江男傳訊「我們這些都不適合打生存遊戲，我們是賣給特殊用途的人」、「價錢越高，威力越高」給羅男。

雙方達成合意，約定江男以新台幣5萬元代價，販賣以二氧化碳為動力、可發射金屬彈丸、具殺傷力的槍枝一把給羅男，且告知可將槍枝內的彈簧自行更換，降低槍枝動能以躲避警方查緝。

羅男付款後透過貨運收到槍枝，警方接獲檢舉後，在今年7月間持搜索票，到江男的工作室與羅男住家搜索，查扣改造槍枝器械與具有殺傷力的空氣槍，將兩人送辦。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、拍賣紀錄、槍枝測試報告等證據，今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例將江男與羅男起訴。（編輯：陳清芳）1080930