潑漆何韻詩兩嫌交保 徐國勇：對法院裁定失望

（中央社記者顧荃台北30日電）香港歌手何韻詩昨天參與遊行遭潑漆，北院今晚裁定兩嫌交保。內政部長徐國勇表示，對地方法院裁定失望，台灣不應容許暴力分子用暴力的行為，來妨害人民合法權力的行使，希望檢察官能提起抗告。

徐國勇晚間在臉書發文表示，兩名犯嫌的行徑，是有預謀、有分工，且是組織性及持續性的以暴力手段來妨害他人的權利，除了違反法律，更不符民眾觀感及法律期待。

徐國勇並說，該組織及犯嫌先前還曾攻擊自由台灣黨主席蔡丁貴及香港眾志秘書長黃之鋒，這種打壓人民集會遊行及言論自由的行徑，對社會治安具有持續性的威脅。

徐國勇說，這些分子是以暴力威脅為手段，從持續暴力行為及其分工可知，這些人並非僅是臨時或立即性的隨意結合，而是長期有宗旨及目的性的結合，更有其內部分工的結構存在，且暴力也為其集團的宗旨。

徐國勇指出，組織犯罪防治條例明定，「有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要。」，因此，這些分子的犯罪組合，已構成犯罪組織。

他說，台灣不應容許暴力分子用暴力的行為，來妨害人民合法權力的行使，希望檢察官能提起抗告。

香港歌手何韻詩昨天在台北參與「929台港大遊行：撐港反極權」遊行時遭潑漆，警方逮捕涉案男子胡志偉及梁太富，其中胡志偉為中華統一促進黨自忠黨部榮譽主委。檢方複訊後將兩人聲押禁見，北院晚間裁定胡男20萬元交保、梁男10萬元交保。

警方擴大追查，今天持拘票到雙北市拘提7名共犯，並持續追查其他共犯。（編輯：黃瑞弘/黃國倫）1080930