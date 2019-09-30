潑漆案獲交保 胡志偉向何韻詩道歉

香港歌手何韻詩29日在台參與遊行時遭潑紅漆，涉案男子胡志偉等人30日遭北檢聲押，但北院裁定交保。胡志偉表示，他要向何韻詩道歉，也願接受法律制裁。中央社記者劉世怡攝 108年9月30日

（中央社記者劉世怡台北30日電）香港歌手何韻詩昨天參與遊行時遭潑漆，涉案男子胡志偉及梁太富今天遭北檢聲押禁見，但北院裁定交保。胡男說，使用這個暴力他要向何韻詩道歉，也願意接受法律制裁。

胡志偉強調，有媒體報導稱他擁有刀跟槍，他強力否認並稱如果有涉組織犯罪怎麼可能法官讓他交保。

台北地檢署則表示，待收到台北地方法院裁定書之後，經研議再決定是否提起抗告。

台灣多個公民團體昨天下午在台北市中正區舉行「929台港大遊行：撐港反極權」集會，何韻詩受訪時突遭一名蒙面男子潑紅漆，警方現場逮捕涉嫌潑漆的胡志偉以及協助胡男逃脫的梁太富。

警方今天上午完成筆錄後，將兩人依涉嫌公然侮辱罪、強制罪、毀損罪和妨害集遊等罪移送台北地方檢察署，檢察官複訊後認定兩人涉犯組織犯罪防治條例、妨害名譽及毀損等罪，犯罪嫌疑重大，有滅證串供及反覆實施犯罪之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見。

台北地方法院法官召開羈押庭後認定，組織犯罪等部分檢方舉證不足，且兩人對妨害名譽及毀損認罪，沒有羈押必要，裁定胡男新台幣20萬元交保、梁男10萬元交保。

法院裁定書指出，檢方雖主張胡男在潑漆行動2小時前，曾與多人召開會議討論實行潑漆的相關細節，但不排除胡男是臨時召集討論，且未達持續性的結構性組織，此部分尚未構成組織犯罪條例，檢方舉證不足。

裁定書指出，檢察官雖主張胡男於行前會議中曾安排他人倒餿水、尿液，且曾有因潑漆判刑的刑事紀錄，有反覆實施犯罪（強制罪）之虞，但法官認為倒餿水、尿液部分，為胡男在本案犯罪計劃之一，且胡男之前遭判刑，與強制罪無涉，胡男也當庭表示不會再以相類手法表達意見，因此這部分檢方也舉證不足。（編輯：張銘坤）1080930