警政署建請檢方對潑漆案提抗告 北檢：審慎研議

香港歌手何韻詩來台集會遭潑漆，台北地方法院裁定兩嫌交保。警政署表示，兩嫌交保恐有串證、湮滅證據之虞，將建請檢察官即時提出抗告，台北地檢署則表示將審慎研議。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃麗芸台北30日電）香港歌手何韻詩來台集會遭潑漆，台北地方法院裁定兩嫌交保。警政署今晚表示，相關證據顯示幕後教唆者尚未到案，兩嫌交保恐有串證、湮滅證據之虞，將建請檢察官即時提出抗告。

台北地檢署指出，將於收受北院裁定書後，依法進行後續偵查作為及慎審研議是否提出抗告。

何韻詩昨天參與遊行時遭潑漆，警方逮捕涉案男子胡志偉及梁太富，今天移送台北地檢署，檢方複訊後將兩人聲押禁見。台北地院晚間裁定胡男新台幣20萬元交保、梁男10萬元交保。

對此，警政署晚間發表聲明指出，台北市警察局和警政署刑事局共組的專案小組於今天搜索共犯現場，並查獲相關不法事證，均足以證明此次暴力攻擊行為為具有「預謀性、計畫性、組織性」犯罪行為，同時，胡志偉也曾有多次暴力攻擊的不法紀錄。

警政署表示，專案小組查獲7名共犯到案，相關證據顯示幕後有更重要的教唆者尚未到案，兩嫌交保會有串證、湮滅證據之虞，不利日後向上偵辦，且未來恐有持續、重覆實施暴力犯罪致危害他人之虞。

警政署指出，專案小組將建請承辦檢察官對此案即時提出抗告，以利追緝共犯及後續偵查，以防止再次從事暴力犯罪。（編輯：唐聲揚）1080930