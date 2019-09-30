更多編輯台推薦新聞：
颱風米塔來襲台北101暫停營業 交通活動異動一覽
生活

颱風米塔來襲台北101暫停營業 交通活動異動一覽

連儂隧道啟用 中山：保障學生言論自由和安全

連儂隧道啟用 中山：保障學生言論自由和安全

圖輯／23號代表球員生涯 彭政閔引退盼創另一個教練背號
運動

圖輯／23號代表球員生涯 彭政閔引退盼創另一個教練背號

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621
生活

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
何韻詩遭潑漆
香港歌手何韻詩9月29日下午參加「929台港大遊行：撐港反極權」活動，受訪時突然遭潑紅漆，警方逮捕2名現行犯，其中涉案胡姓男子為統促黨成員；台北地方法院30日裁定兩嫌交保。
何韻詩遭潑漆
新聞專題
何韻詩遭潑漆3/18

警政署建請檢方對潑漆案提抗告 北檢：審慎研議

最新更新：2019/09/30 22:26
香港歌手何韻詩來台集會遭潑漆，台北地方法院裁定兩嫌交保。警政署表示，兩嫌交保恐有串證、湮滅證據之虞，將建請檢察官即時提出抗告，台北地檢署則表示將審慎研議。（中央社檔案照片）
香港歌手何韻詩來台集會遭潑漆，台北地方法院裁定兩嫌交保。警政署表示，兩嫌交保恐有串證、湮滅證據之虞，將建請檢察官即時提出抗告，台北地檢署則表示將審慎研議。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃麗芸台北30日電）香港歌手何韻詩來台集會遭潑漆，台北地方法院裁定兩嫌交保。警政署今晚表示，相關證據顯示幕後教唆者尚未到案，兩嫌交保恐有串證、湮滅證據之虞，將建請檢察官即時提出抗告。

台北地檢署指出，將於收受北院裁定書後，依法進行後續偵查作為及慎審研議是否提出抗告。

何韻詩昨天參與遊行時遭潑漆，警方逮捕涉案男子胡志偉及梁太富，今天移送台北地檢署，檢方複訊後將兩人聲押禁見。台北地院晚間裁定胡男新台幣20萬元交保、梁男10萬元交保。

對此，警政署晚間發表聲明指出，台北市警察局和警政署刑事局共組的專案小組於今天搜索共犯現場，並查獲相關不法事證，均足以證明此次暴力攻擊行為為具有「預謀性、計畫性、組織性」犯罪行為，同時，胡志偉也曾有多次暴力攻擊的不法紀錄。

警政署表示，專案小組查獲7名共犯到案，相關證據顯示幕後有更重要的教唆者尚未到案，兩嫌交保會有串證、湮滅證據之虞，不利日後向上偵辦，且未來恐有持續、重覆實施暴力犯罪致危害他人之虞。

警政署指出，專案小組將建請承辦檢察官對此案即時提出抗告，以利追緝共犯及後續偵查，以防止再次從事暴力犯罪。（編輯：唐聲揚）1080930

延伸閱讀
何韻詩遭潑漆》主嫌陳友達等7人被逮 曾策劃以餿水攻擊對潑漆者提告 何韻詩：獨善其身將縱容事件發生移民署：何韻詩來台參與遊行 經事前報備徐國勇指潑漆嫌構成犯罪組識 北院：證據不足
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報