陳其邁：20年以上橋梁 未來增加檢測頻率

（中央社記者趙麗妍台中2日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，行政院副院長陳其邁今天表示，針對20年以上橋梁，未來增加檢測頻率，地方若在橋梁的維護上、預算上有不足的地方，中央會全力支持。

陳其邁今天上午出席「AMTS 2019先進製造技術展」，會前接受媒體訪問，南方澳跨港大橋坍塌，行政院是否針對全台危橋健檢，陳其邁做上述表示。

陳其邁指出，針對20年以上的橋梁，每4年會進行一次檢修，現在普遍維修的比例大概達到75%左右，希望未來能夠縮減時間，然後增加檢測頻率，維修、維護的比例也希望能夠增加，讓橋梁能夠更安全。

陳其邁表示，針對現有的橋梁，希望在最短的時間，尤其老舊橋梁，不管是過去在交通的使用，或是橋梁結構的設計，再來做一次全面性的檢測，來提高橋梁的安全。

媒體追問彰化王功出現生鏽橋、雲林有海砂橋，地方政府表示沒有經費來維修、加強。陳其邁說，橋梁的主管單位非常多，有些是公路總局，屬於交通部，有些是地方政府，甚至有些橋梁是鄉鎮公所來做維護。會根據交通的流量、使用狀況、年齡跟整個結構的問題，涉及到公共安全的部分，地方假如在預算上、執行上或人力維護上有所不足的地方，中央一定會全力來支持。（編輯：謝雅竹）1081002