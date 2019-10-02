張麗善勘查危橋 盼中央挹注經費協助

（中央社記者姜宜菁雲林2日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，雲林縣長張麗善要求縣府工務處進行全面橋梁盤點，今天上午到危險等級的台西N13橋勘查。她表示縣府財政困難，急需中央挹注經費協助轄內橋梁維修。

張麗善表示，台西N13橋梁長25.4公尺、寬5公尺，橋身老舊破損，竣工時間推估恐逾半世紀，檢測為危險等級，粗估改建經費為新台幣1200萬元，為維護縣民的安全即日起封橋。

根據雲林縣工務處統計，目前縣內橋梁總計有1653座，其中縣府轄管的橋梁共765座。

雲林縣工務處長汪令堯指出，縣府每2年針對橋長逾6公尺且使用狀態屬正常使用及停用的車行橋梁檢測1次，依安全分級建議需儘速修復者50座，粗估維修經費為1500萬元；需1年內修復224座，粗估維修經費為2800萬元；另3年內修復的橋梁，粗估維修經費為1億500萬元；概估總計經費高達1億5000萬元。

張麗善強調，縣府財政困難，縣府108年僅編列4000萬元委託專業橋梁檢測及維修公司辦理橋梁安全檢測以及維修，依檢測結果分級列管並維修。縣府急需中央挹注經費，協助雲縣進行轄內橋梁的維修作業，以確保鄉親行的安全。（編輯：謝雅竹）1081002