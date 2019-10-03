花蓮港務分公司轄管4橋 使用均正常

（中央社記者張祈花蓮縣3日電）宜蘭南方澳跨港大橋崩塌，橋梁安全性受到重視，港務公司列管17座橋梁，花蓮港務分公司占4座，扣掉去年完工的花蓮港景觀橋，其餘3座橋梁都有完成檢驗、修繕，使用均正常。

花蓮港務分公司轄管4座橋梁，包括民國107年完工的花蓮港景觀橋為鋼構橋梁，78年完工的花蓮港24號、22號及20號高架橋為預力混凝土橋。

花蓮港務分公司工程處長鍾權宏表示，景觀橋僅開放行人、自行車使用，可承載70人，目前橋梁狀況正常；靠近港區管制門附近的3座橋，使用量最大的22號橋平均1天重車進出1000趟次，20號橋則因海岸路通行後，封閉暫停使用。

鍾權宏指出，3座預力混凝土橋使用約30年，自98年至108年陸續辦理檢測和維修，上次修繕時間是103年，主要針對鋼筋裸露、橋梁破損情形修復，目前橋梁使用均正常。

鍾權宏表示，今年編列檢測預算新台幣60萬元，進行橋梁目視檢測、構建局部破壞檢測、構建非破壞檢測、結構安全評估及維修跟補強建議等作業，預計12月完成檢測，明年將依報告結果編列預算，辦理後續補強及修繕。（編輯：謝雅竹）1081003