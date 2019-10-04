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跨港大橋崩塌 菲籍罹難漁工家屬抵台心情雜亂

最新更新：2019/10/04 11:35
宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂坍塌，6名外籍移工罹難，其中菲律賓籍罹難者Impang George Jagmis的家屬（右2、左2）4日上午搭機抵台，神情憔悴，透露心情未平復。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　108年10月4日
宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂坍塌，6名外籍移工罹難，其中菲律賓籍罹難者Impang George Jagmis的家屬（右2、左2）4日上午搭機抵台，神情憔悴，透露心情未平復。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　108年10月4日

（中央社記者邱俊欽桃園機場4日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋崩塌，6名外籍漁工罹難，其中菲律賓籍罹難者Impang George Jagmis的家人今天搭機抵台；家屬下飛機神情憔悴，透露心情未平復，不知道要說什麼。

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日崩塌，造成船內6名外籍漁工罹難，47歲Impang George Jagmis的妻子與小姨子上午搭機抵台，神情憔悴，不發一語。

移民署國境事務大隊與馬尼拉經濟文化辦事處人員都派人前往接機，協助通關等相關事宜，表達誠摯哀悼與慰問。

馬尼拉經濟文化辦事處人員轉述，家屬今天凌晨3時就從家中出發後，經過一連串的舟車勞頓與搭乘班機才到台灣，非常疲憊，而且心情雜亂，不知道要說什麼。

家屬拖著簡易的行李，踩著沉重步伐入境後，在人員安排下直接前往宜蘭處理相關後事。（編輯：李錫璋）1081004

宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂坍塌，6名外籍移工罹難，菲律賓籍罹難者Impang George Jagmis的家屬4日上午搭機抵台，神情憔悴。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　108年10月4日
宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂坍塌，6名外籍移工罹難，菲律賓籍罹難者Impang George Jagmis的家屬4日上午搭機抵台，神情憔悴。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　108年10月4日
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