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鐵路警察李承翰遭刺殉職
鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰7月3日晚間在台鐵嘉義站自強號列車上處理補票糾紛時，遭54歲鄭姓男子持刀刺傷、臟器外露，經送醫急救，隔天上午仍宣告不治。
鐵路警察李承翰遭刺殉職
新聞專題
鐵路警察李承翰遭刺殉職5/22

搭火車刺死鐵路警察 凶嫌25日送精神鑑定

最新更新：2019/10/09 16:07
鐵路警察李承翰（右2）7月3日遭乘客持刀刺殺，行凶的54歲鄭姓男子（右3）被依殺人罪嫌起訴。嘉義地方法庭9日開庭，律師要求被告鄭男需進行精神鑑定。（民眾提供）
鐵路警察李承翰（右2）7月3日遭乘客持刀刺殺，行凶的54歲鄭姓男子（右3）被依殺人罪嫌起訴。嘉義地方法庭9日開庭，律師要求被告鄭男需進行精神鑑定。（民眾提供）

（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）台南市鄭姓男子搭火車持刀刺傷鐵路警察李承翰腹部致死。嘉義地方法院今天開庭，律師要求被告鄭男需進行精神鑑定，法官同意25日執行；李承翰父親到庭聆聽則不發一語。

嘉義地方法院今天開庭進行被告鄭男涉殺人案準備程序，當庭並反覆播放鄭男行凶影片，法官進一步詢問鄭男刺了幾刀，鄭男剛開始供詞反覆，法官則宣布休息5分鐘。

再次開庭時，鄭男坦承自己在火車上咆哮，並先出手打了李承翰一拳，隨即持刀刺了李承翰腹部一刀，想要再刺時手就被抓住。

法官接著詢問鄭男，是否與被害人家屬和解，鄭男律師回應，被告女兒還在讀書，他的妻子身體也不好，且他又沒有收入。鄭男也隨即插話「應該是欠我錢的人去和解」。另外，被告鄭男也坦承購買刀子等物品，是因為有人要害他。

李承翰父親今天在律師陪同下全程到場聆聽，開庭結束後，媒體上前詢問鄭男是否有道歉、希望法官怎麼判決，他都不發一語，旁邊的律師則認為被害人家屬還未走出傷痛，請媒體不要打擾。

被告律師今天要求被告需進行精神鑑定，法官同意於25日送鑑定後再開庭。公訴檢察官則認為，等到鑑定結果出爐後再發表意見。

被告鄭男於今年7月3日搭乘火車，被控持新買的刀子刺傷鐵路警察李承翰腹部致死，嘉義地檢署認為被告明知刀子刺向腹部有致命可能，卻仍不違反本意，將他依殺人罪嫌起訴，被告鄭男於8月29日移審嘉義地方法院，法官認為被告有逃亡之虞，持續羈押至今。（編輯：洪學廣/李亨山）1081009

台南市鄭姓男子搭火車持刀刺傷鐵路警察李承翰腹部致死。嘉義地方法院9日開庭，被告律師要求被告需進行精神鑑定，法官同意於25日送鑑定後再開庭；李承翰父親（左）到庭聆聽不發一語。中央社記者黃國芳攝　108年10月9日
台南市鄭姓男子搭火車持刀刺傷鐵路警察李承翰腹部致死。嘉義地方法院9日開庭，被告律師要求被告需進行精神鑑定，法官同意於25日送鑑定後再開庭；李承翰父親（左）到庭聆聽不發一語。中央社記者黃國芳攝　108年10月9日
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