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荷蘭發現「隱世家庭」 男子衣衫襤褸稱9年未接觸外界
首頁 / 社會

法警勤制開箱文 7處法院及檢察署先換裝

最新更新：2019/10/16 12:21

（中央社記者劉世怡台北16日電）警察4月18日全面換藏青色新制服後，台灣高等法院今天公布法警勤務制服開箱文，宣布司法院、法務部隸屬共7處法院及地檢署法警今天起換裝，預計明年5月1日全國法警完成換裝。

台灣高等法院指出，因法警未與全國警察同步換穿新制服，以致有些民眾誤解，經5月17日開會決議趕辦採購事項，今天配合「警察機關員警制服換季時間表」換穿新式警便服，也跟上流行公布法警勤制開箱文。

高院院長李彥文指出，原本制服不利於奔跑及大動作逮捕壓制，藏青色新制服著重於功能性及實用性，主打輕便、彈性及透氣，並增加很多收納空間，法警換裝後，可以減少民眾誤解。

高院女法警陳詩涵表示，新舊制服最大差別在於舒適性，女生上衣以前是扣子，現在改成拉鍊，比較不會有曝光問題，然後質料有彈性，比較不緊繃，收納口袋設計比較好拿取感應卡

高院男法警鍾子毅則說，舊制服外套會蓋住腰帶，若要拿取腰帶上的警棍等會「卡卡」，新制服外套改良較短，不再「卡卡」。

司法院官員指出，今天由高院舉行法警換裝記者會，包含高院、司法院駐衛警、最高法院、新北地院、澎湖地院以及法務部所屬的台灣高檢署、新北地檢署等7處法警配合今天換裝，後續依照各法院及檢察署採購新制服進度，預計明年5月1日全國法警完成換裝。（編輯：李錫璋）1081016

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