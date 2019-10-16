婦失蹤13年家人立衣冠塚 警助無名女屍歸根

郭姓婦人失蹤13年，家人苦尋不著，絕望之際還為郭婦立衣冠塚。經警方比對上千筆無名女屍資料，終於為郭婦找到回家路。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年10月16日

（中央社記者王朝鈺基隆市16日電）郭姓婦人失蹤13年，家人苦尋不著，絕望之際還為郭婦立衣冠塚。經警方比對上千筆無名女屍資料，終於為郭婦找到回家路，弭平家人心中永遠的痛。

新北市警局汐止分局民國95年間受理一件基隆河無名女屍案，經警方調查後仍無法確認女屍身分，只能以無名屍公告協尋，並以「編號7587無名女屍」埋葬在新北市汐止區第一公墓無主墓區長達近13年。

基隆市警局第一分局第三組組長許耀彬檢視警政署無名屍系統，交叉比對分析上千筆資料後，查出基隆一名民國95年失蹤的75歲郭姓老婦人特徵與這具無名女屍相近，讓案件露出一線曙光。

郭婦子女向許耀彬說，郭婦於95年11月失蹤，剛開始家人用盡一切方法四處尋找，父親還因為思念母親，每天騎機車刻意多帶一頂安全帽，稱要順便把母親載回家，也曾多次求神問卜，但都沒有消息。

郭婦子女說，在遍尋不著絕望之際，因怕母親成無主孤魂，便於106年間父親過世時，以母親的衣物幫母親立衣冠塚，並與父親的骨灰罈放在一起，讓兩老相伴，盡點為人子女的孝心。

經許耀彬採集郭婦子女唾液檢體送驗比對DNA後，確認有親緣關係，一行人昨天到「無主墓區」找到編號7587無名墓碑時，家屬淚流滿面，再三向許耀彬道謝，直說真是功德一件，讓離家13年的母親不再是無主孤魂，得以落葉歸根，找到回家的路。（編輯：李錫璋）1081016