屏警大數據分析 詐騙提領從731次降到3次

屏東縣民國107年7月遭車手在ATM提款次數高達731次，警方利用大數據分析提領熱點，依據熱點時段及地點規劃埋伏、巡守盤查，逮捕拘提車手並向上溯源查緝集團主嫌，今年7月提領次數降到3次。（屏東縣警局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年10月16日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）詐騙猖獗，屏東縣去年7月遭車手在ATM提款次數高達731次，警方於是利用大數據分析提領熱點強力「斬手」，縣警局今天表示，今年7月提領次數降到3次。

屏東縣警察局長葉明潭去年7月就任，適逢當月轄內詐騙車手提款次數攀升至歷來新高的731次，葉明潭指示從提款熱點分析，依據熱點時段及地點規劃埋伏、巡守盤查，逮捕拘提車手並向上溯源查緝集團主嫌。

警方利用大數據分析提款熱點，發現車手提領時間集中中午以後至晚上10點間，另一個熱點是凌晨0至2時，地點以屏東市、萬丹及新園居多，出入多半會揹斜背包、戴口罩、帽子，而且會在提款機前停留一段時間。

縣警局說，在警方積極查緝下，詐騙車手提領次數自去年7月的731次逐月遞減，至今年7月止提款次數已降為3次，下降幅度全國最多。

內政部警政署今年7月1日至7月12日所執行「全國同步打擊詐騙專案行動」中，屏縣警局獲列全國乙組績優單位第2名，總計查緝詐騙集團成員64件127人，執行沒收新制查扣不法所得換算價值新台幣305萬2626元。

縣警局表示，以往車手以年輕人居多，在警方強力「斬手」後，年齡層有升高趨勢，近來發現有失業中年人加入，也曾發現有東南亞旅客持觀光簽證來台，最後淪為車手，民眾需謹慎。（編輯：黃世雅）1081016