地下匯兌主嫌未到案遭通緝 寄自白狀坦承犯行

（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）嘉義地檢署8月查獲非法匯兌集團，查扣現金2億多元，已羈押4人，主嫌之一黃姓男子9月遭聲押，因程序不符未獲准，黃男透過委託律師轉述已寄自白狀給檢方，坦承犯行。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天表示，嘉義市吳姓男子、陳姓女子夫妻涉嫌從事地下匯兌，8月遭檢調查獲，查扣現金新台幣2億4000多萬元，檢調持續傳喚帳冊內的證人到案說明，證人包括台商、民意代表及法界人士等。

蔡英俊指出，吳姓夫婦聲請延押2個月已獲准；檢調後續聲押共犯獲准，包括吳姓夫婦友人孫姓女子，以及黃姓女子，黃女為非法匯兌集團主嫌之一黃姓男子的妹妹。

蔡英俊說，檢調曾於9月初，利用黃男因他案在台北地方法院開庭時逮捕，並聲請羈押，嘉義地方法院依逮捕程序有瑕疵，諭知被告請回，檢方提抗告，台南高分院認為程序沒有問題，原裁定撤消，發回嘉義地方法院重裁。

蔡英俊表示，被告黃男被飭回後，檢方以新事證聲請搜索票，前往台北拘提，黃男躲藏查緝，避不見面，檢方發布通緝；嘉義地方法院於16日重開黃男的羈押庭，黃男及委任的律師都沒有出庭。

黃男委任的律師陳以敦指出，自己也聯絡不上委託人黃姓男子；黃男透過他人轉述，已寄自白狀給承辦的檢察官，黃男第一次到案否認犯行，後來在自白狀中，已向檢方坦承犯行，基於個人考量因素，無法到案說明。

蔡英俊指出，承辦檢察官有收到被告的自白狀，不過，還是希望他能到案說明。（編輯：張銘坤）1081018