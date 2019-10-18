南方澳斷橋拆除 首塊橋面版擬19日完成切割

（中央社記者沈如峰宜蘭縣18日電）宜蘭南方澳跨港大橋坍塌，施工團隊近日持續以鑽石鏈鋸切割橋面版殘骸。台灣港務公司今天表示，預估明天能完成超過100公噸重的首塊橋面版切割作業，並吊離現場。

台灣港務公司副總工程司沈光青晚間說，南方澳跨港大橋的橋面版殘骸因相關工程問題，在切割時必須以兩刀才能完成。港務公司繼昨天深夜在豆腐岬側，完成第一條橋面版切割線後，今天下午3時起，繼續進行第二條切割線作業，樂觀預期明天就可完成長14.5公尺、寬15公尺、重量超過約100公噸的首塊橋面版殘骸切割作業，20日就可吊離現場。

他表示，豆腐岬側後續將再切割2至3塊的橋面版，並打撈將當時被壓在橋下的新台勝33號、新台勝366號漁船殘骸，以供檢方調查偵辦參考。

沈光青說，豆腐岬側的橋面版殘骸切割與漁船打撈作業預定24日完成，並清出這一側航道，讓漁船進出作業後，施工團隊將轉往斷橋移山路側，繼續切割橋面版殘骸，預定10月底前拆除完畢。

南方澳跨港大橋1日坍塌，損害橋下3艘漁船。根據宜蘭縣政府消防局統計，事件共造成6名外籍漁工死亡、至少2人重傷與8人輕傷。為加速清理現場與重建，施工團隊在10日已先將橋身上半部約320公噸的橋拱拆除吊離，13日起展開橋面版拆除作業。（編輯：方沛清）1081018