鶯歌民宅火警釀3死 消防：頂樓加蓋無法排煙

新北市鶯歌區德昌二街一處民宅21日凌晨發生火警，造成鳳鳴國小校長曾俊凱夫婦與他的外甥共3人不幸死亡。（消防局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年10月21日

（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市鶯歌民宅火警，造成鳳鳴國小校長曾俊凱等3人死亡，市府消防局表示，頂樓加蓋是造成火警濃煙無法排煙的主因，加上濃煙從室內梯迅速竄升、房門沒關，才會導致重大傷亡。

新北市鶯歌區今天凌晨發生火警，造成鶯歌鳳鳴國小校長曾俊凱夫婦與他的外甥，共3人不幸死亡。市府將調查火警原因，並協助家屬善後。

市府消防局火災調查科長洪良建今天上午在火場前，接受媒體聯訪表示，火災造成的原因是否與電線有關，雖然可能性高，但將由消防署、警方、消防局火調科現場勘驗與比對，才能確定。

洪良建說，由於火警發生後，濃煙迅速竄升火勢蔓延，加上深夜火場住家民眾都在睡眠中，影響判斷力，無法及時逃生。

依據市府消防局所公布的簡訊摘要，今天凌晨1時12分據報，鶯歌區德昌二街民宅火警，現場為4樓水泥透天厝建築物，1樓冒出火煙延燒至4樓。1時50分火勢控制，1時55分火勢熄滅，燃燒面積約25坪。

消防隊員先救出跳樓的校長外甥女，並送醫治療。逐層搜索時，先在2樓後陽台發現曾妻黃玟瑜，接著在3樓臥室床邊角落找到19歲邱姓外甥，4樓前陽台尋獲校長曾俊凱，3人都無生命徵象，送醫仍回天乏術。

洪良建表示，初步勘驗火警發生地點應該是在1樓，現場密閉式建築物中間有室內梯，讓濃煙直接從室內梯迅速竄升到4樓，各房間門也沒有關閉，火警發生後斷電，一片漆黑，讓住戶失去判斷能力。他說，「頂樓加蓋是這次影響排煙的最大阻礙」。（編輯：張銘坤）1081021