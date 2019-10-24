更多編輯台推薦新聞：
特派現場／王子維差點扳倒球王桃田賢斗 法國羽賽獲滿堂彩
運動

特派現場／王子維差點扳倒球王桃田賢斗 法國羽賽獲滿堂彩

成大建築系開先河 禁用保麗龍製作模型
生活

成大建築系開先河 禁用保麗龍製作模型

美媒：劉致榮將加盟紅襪 簽約金75萬美元
運動

美媒：劉致榮將加盟紅襪 簽約金75萬美元

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具
國際

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

罷韓志工被衝撞 公民割草行動提告

最新更新：2019/10/24 11:53

（中央社記者王淑芬高雄24日電）公民割草行動罷韓志工日前才在萬年季活動被嗆「揍死你」，昨天又有志工在瑞北夜市被民眾以身體衝撞，公民割草行動決定提告，並籲民眾尊重彼此的公民權利。

公民割草發言人李先生今天指出，已經在凌晨到警局完成筆錄，割草行動不再隱忍，呼籲民眾尊重多元意見，針對問題理性探討溝通，勿以不理性的方式攻擊或脅迫的方式阻擾罷韓連署。

割草志工是23日晚上在瑞北夜市擺攤收提議連署時，受到民眾言語挑釁及身體衝撞。割草行動指出，民眾的攻擊明顯違反選罷法98-2條，盼市長韓國瑜的支持者理性面對罷免提議的徵集活動，實踐愛與包容的精神。

瑞隆派出所表示，割草行動以違反選罷法提告。

割草行動志工排班到夜市或是假日人潮多的景點宣傳罷韓行動，日前在萬年季活動宣傳罷韓連署遭民眾嗆聲「揍死你」等。

除了割草行動被阻擾嗆聲之外，台灣基進的志工在宣傳罷韓時也曾被砸雞蛋、嗆聲辱罵，台灣基進至今並未提告。

韓國瑜競選辦公室回應，韓國瑜秉持「愛與包容」，不論民眾是否支持，都尊重其表達意見的權利，也認為不同立場的雙方應理性溝通、互相尊重。韓辦指出，夜市是庶民文化也是觀光客認識台灣的門面之一，若能以正面方式推廣台灣文化、或自身想表達的訴求，相信更能讓大眾理解真正的理念。（編輯：謝雅竹）1081024

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報