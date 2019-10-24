土地變道路卻沒徵收補償 地主興訟勝訴

（中央社記者劉世怡台北24日電）中和范姓地主興訟指新北市府因接圖錯誤而未列入徵收補償範圍，卻仍拓寬道路使用。法院今引用解釋認地主為公益受有「特別犧牲」，判地主勝訴，新北市府應報請內政部核准徵收。

全案緣於，范姓地主在民國106年8月10日以陳情書向新北巿政府表示，他的土地位在新北市中和區公所73年辦理都市計畫（平和路）道路拓寬工程徵收範圍內，卻漏未辦理徵收補償，請求辦理徵收。

新北巿府回覆表示，范姓地主多次陳情，曾協調尋求解決方式，但新北巿境內待取得的道路土地數量龐大，經費以市府現有稅收及財政情形未能全面負擔。

范姓地主不服，提起訴願，內政部訴願決定認為土地因接圖錯誤而未列入徵收補償範圍，卻仍拓寬為道路使用，因此限新北巿府另為適法的處理。

新北巿府於107年7月24日邀集范姓地主協調，因未獲共識，於是范姓地主提起本件行政訴訟，請求新北巿府應就他的土地報請內政部核准徵收。

台北高等行政法院今天認定，依釋憲實務見解，因公益而受特別犧牲的財產權人應享有補償請求權，本件個案情況特殊，不予彌補則顯失公平，應承認范姓地主有因公益而特別犧牲的補償請求權，並參照司法院釋字第747號解釋，類推適用土地徵收條例相關規定，因此判范姓地主勝訴，新北市府應報請內政部核准徵收。全案還可上訴。（編輯：方沛清）1081024