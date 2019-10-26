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男遭試槍誤傷佯稱中流彈 開槍者收押

最新更新：2019/10/26 14:51

（中央社記者程啟峰高雄26日電）陳姓男子23日至陸姓友人住處參與試槍左大腿中彈，就醫時佯稱上柴山遭流彈襲擊，警方上山調查察覺有異，陳男露餡後吐實，警方循線逮捕開槍的陸男，經檢察官訊後聲押獲准。

鼓山警分局今天指出，25歲的陳男與同為23歲的陸男及林男是好友，陳、林2人23日下午到陸男高市鹽埕區租屋處後，共持一把改造手槍到陸男住處大樓頂樓準備試射，陸男持槍不慎擊發，一顆子彈當場貫穿陳男左大腿。陸、林2人見狀開車將陳男送醫後，即在醫院附近棄車改搭乘計程車離去，獨留陳男住院療傷。

警方獲報到醫院調查，陳男擔心警方追查謊稱當天開車上柴山遭流彈襲擊，由於警方依陳男所指地點上山查訪沿途錄影監視系統及附近人家都未發現有陳男所指車輛行蹤，警方察覺有異回頭偵訊陳男，陳男支吾其詞為圓謊頻頻露餡，之後才吐實。

警方23日當晚在醫院附近找到陸男的棄車並在車上起出改造槍枝一把、子彈及改造工具一批，並傳喚林男到案說明。

警方24日晚間再持拘票循線在新興區將陸男拘提到案，警方並在陸男試射的鹽埕區大樓頂樓發現血跡與一顆彈殼，全案移送高雄地檢署偵辦，全案訊後，陸男經檢察官聲請羈押獲准，陳、林2人則都請回

警方表示，開槍的陸男住處搜索並未起出任何證物，陸男供詞避重就輕，目前在押，將擇期借訊深入追查查扣的改造手槍等證物來源及用途。（編輯：謝雅竹）1081026

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