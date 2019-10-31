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金門大橋工地火警 前廠商廢棄物焚毀

最新更新：2019/10/31 16:06
趕工中的金門大橋工地慈湖段31日發生火警，黑煙密布，所幸只燒毀前工程標商廢棄器具，並未造成人員傷亡，起火原因仍待調查。（民眾提供）中央社　108年10月31日
趕工中的金門大橋工地慈湖段31日發生火警，黑煙密布，所幸只燒毀前工程標商廢棄器具，並未造成人員傷亡，起火原因仍待調查。（民眾提供）中央社　108年10月31日

（中央社金門縣31日電）金門大橋工地慈湖段今天發生火警，所幸只燒毀前工程標商廢棄器具，並未造成人員傷亡，消防局研判火警是雜草燃燒引起，詳細起火原因正在進一步調查中。

金門縣消防局小隊長李宗其表示，消防局上午11時45分獲報搶救烏沙頭火警途中，發現金門大橋工地慈湖段冒出濃煙，隨即派員前往搶救。

消防人員抵達後發現，現場遺留大橋工程前任廠商遺留廢棄物，包括器具、輪胎和重機具油等，現場黑煙濃密，燃燒面積達1500平方公尺。

消防局總共出動5車14人和義消10多人搶救，在下午近1時撲滅火勢。烏沙頭火警也在隨後控制。

消防局研判這兩次火警都是雜草燃燒引起，詳細原因進一步調查中。（編輯：謝雅竹）1081031

金門大橋工地慈湖段31日發生火警，燒毀大橋工程前任廠商遺留器具、輪胎和重機具油等廢棄物，現場黑煙濃密，燃燒面積達1500平方公尺，詳細起火原因正在調查中。（民眾提供）中央社　108年10月31日
金門大橋工地慈湖段31日發生火警，燒毀大橋工程前任廠商遺留器具、輪胎和重機具油等廢棄物，現場黑煙濃密，燃燒面積達1500平方公尺，詳細起火原因正在調查中。（民眾提供）中央社　108年10月31日
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