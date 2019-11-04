通緝犯街頭被逮怕丟臉 要員警盡快帶他走

苗栗警分局4日指出，巡邏員警在苗栗市府前路看到形跡可疑自小客車，經盤查確認古姓駕駛（右）為通緝犯，立即上銬逮捕，古嫌竟要求不要太大聲盡快帶他走，讓警方啼笑皆非。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年11月4日

（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗警分局今天指出，巡邏員警在苗栗市府前路看到形跡可疑自小客車，經盤查發現古姓駕駛為通緝犯，員警立即上銬逮捕，古嫌竟要求不要太大聲盡快帶他走，讓警方啼笑皆非。

苗栗分局副分局長傅學廷指出，文山派出所員警於3日上午執行重點守望勤務時，在府前路發現小客車從巷弄轉出來，駕駛看到員警馬上加速逃逸，員警透過警用電腦查詢，確定古姓車主為通緝犯，隨即上前攔檢。

古姓通緝犯一度想要藉機逃跑，看到多名員警前往支援，故作輕鬆辯稱，自己沒有反抗，質疑員警為何要叫支援，害他在大街上「感覺很丟臉」，並要求員警盡快帶他回派出所，不過警方要移動古男車輛時，發現沒有鑰匙，必須用螺絲起子啟動車輛。

員警只好一人站在駕駛座旁戒備、一人坐進副駕駛座，確保拉起手煞車，確實做好防範才讓古男以螺絲起子發動車輛，並由員警開回派出所搜查，過程中，古男數度表示「那麼多人在看不好意思」，員警不以為然指出，敢犯案就不要怕人知道。

警方指出，古男因恐嚇取財案件，遭台南地檢署通緝在案，除把人帶回歸案外，也將清查古男是否涉及其他案件。（編輯：方沛清）1081104