男童墜奧萬大吊橋亡 家屬招魂場面哀戚

（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）許姓男童昨天與父母走奧萬大吊橋時，從護欄與橋面縫隙摔下溪床死亡，家屬今天下午返回男童陳屍的溪床招魂，場面哀戚。

年近2歲的許姓男童昨天與父母等親友一行10多人到林務局南投林區管理處所轄奧萬大國家森林遊樂區遊玩，男童走過園內奧萬大吊橋時，疑從木板橋面與金屬護欄間縫隙摔落70多公尺深溪床，獲救時已失去生命徵象，經送到台中榮民總醫院埔里分院急救仍不治。

南投地方檢察署今天上午指派檢察官會同法醫到醫院相驗男童遺體，並詢問家屬了解案發過程，結束後再驅車1小時抵達奧萬大，並步行20分鐘到吊橋勘驗案發現場；家屬下午也到男童陳屍的溪床招魂，場面哀戚，結束後隨即離開奧萬大園區，未在傷心地多逗留。

對於全案是否有人為疏失、是否有人列被告、是否約談林務局、吊橋維護廠商等對象，南投地方檢察署基於偵查不公開原則未說明，僅表示有關奧萬大墜橋案，家屬對男童頭部重創死因無異議，已開立相驗屍體證明書給家屬並勘驗現場，陸續詢問相關人員釐清責任。

林務局發布新聞稿表示，南投林區管理處除配合檢方釐清事故原因，也全力協助家屬辦理後續意外險理賠等事宜，若經保險公司認定，最高可理賠新台幣410萬元。另外，特別澄清有關報載吊橋防護網明顯可見縫隙的照片，是昨天事發後到場員警以腳撐開。

奧萬大吊橋全長180公尺、高約90公尺，採吊床式設計，吊橋兩側有140公分高硬質安全護網，南投林區管理處表示，歷次檢測都未發現縫隙，檢測報告也無記載，昨天事發後立即拉封鎖線，封閉吊橋不讓遊客進入。（編輯：唐聲揚）1081104