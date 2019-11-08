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中市套房母子3屍案 男友犯案後曾返回現場

最新更新：2019/11/08 18:50

（中央社記者趙麗妍台中8日電）陳姓男子因與女友爭吵，掐死女友後又以棉被悶死他和女友所生未滿一歲雙胞胎，犯案後陳男曾返回現場，警方今天在彰化的網咖逮捕陳男，他坦承犯行，警方偵訊中。

台中市中區光復路一處出租套房7日傳出異味，警方獲報破門，驚見一名女子與一對男嬰陳屍床上，分別被裝進睡袋中，身體已出現屍斑，屋內冷氣機仍運轉，且沒有打鬥痕跡，但死者的手機、錢包卻不見蹤影。

警方分析資料後，掌握死者身分為29歲陳姓女子及她的雙胞胎男嬰，因案發後死者的陳姓男友失聯，警方循線追查，今天在彰化溪湖一家網咖拘捕他。

陳男坦承因感情因素與陳女發生爭吵，掐死陳女後又以棉被悶死雙胞胎男嬰，事發後，他曾返回案發現場，將自己物品及陳女手機帶走。

警方初步了解，陳女和陳男是二度複合的戀人，陳女目前從事傳播工作，兩人上月到台中市中區光復路上租屋同居。陳女有過一段婚姻，她和田姓前夫育有8歲女兒及7歲兒子，去年中離婚。陳女與田男曾因兒少保護、家暴問題，通報南投縣政府。

陳女及雙胞胎男嬰被發現時，因屍體已腫脹難以辨識，推測已死亡多日。檢警相驗時，發現陳女及男嬰口鼻、臉部有不正常出血情形，將擇日解剖確認死因。（編輯：唐聲揚）1081108

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