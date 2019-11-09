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8旬翁違規佔道擺攤遭取締 氣揮鐮刀拐杖襲警

最新更新：2019/11/09 18:00

（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市8旬蘇姓老翁今天上午佔用頂溪站後方道路擺水果攤，但他不但不服警方規勸，還涉嫌持鐮刀、柺杖攻擊沒入攤架的員警，警方隨後噴辣椒水制伏老翁，依照妨害公務罪嫌移送。

新北市永和警分局表示，這件妨害公務案是今天上午約9時獲報，中正橋派出所李姓員警實施攤販整理勤務時，在永和區復興街、頂溪捷運站出口後方，發現81歲老翁佔用捷運站後方道路擺放水果攤。

李姓員警發現後先規勸老翁，但老翁態度消極，不配合移置佔用道路攤架，李員只好強制沒入。未料，老翁竟突持鐮刀衝向李員揮砍。

李員為保護自身安全和考慮老翁年邁，便以辣椒水噴老翁臉部，待他冷靜後，再通報消防人員舒緩老翁不適。

然而，消防人員到場緩解老翁不適後，他竟又立刻持拐杖用力揮打李員左手臂，之後警方在壓制老翁過程中，李員右膝更因此扭傷。

警方指出，老翁長期霸佔捷運站旁道路，擺放水果攤造成交通阻礙及道路髒亂，永和警分局已舉發多次，但老翁仍不配合。警方將他帶回派出所詢問調查，並查扣鐮刀、拐杖等，依妨害公務罪嫌偵辦。（編輯：洪學廣）1081109

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