男冰存妻遺體14年打醫療官司 醫師無罪確定

高雄市徐姓教授不滿妻子人工受孕後意外死亡，冰存遺體14年請求鑑定。更一審判林姓醫生無罪。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者蕭博文台北13日電）高雄市徐姓教授不滿妻子人工受孕後意外死亡，質疑林姓醫師疏於檢查有無子宮外孕導致妻子身亡，冰存遺體14年請求鑑定。林姓醫師更一審無罪，最高法院日前駁回上訴確定。

高雄地檢署起訴指出，徐姓教授之妻民國94年因多年不孕，同年10月間在林姓醫師建議下接受試管嬰兒療程，順利植入胚胎。

檢察官指控，林姓醫師在徐妻懷孕後未確認有無子宮外孕，導致徐妻同年11月出現陰道出血症狀，並突然抽筋、牙關緊閉、大小便失禁，最後因左側輸卵管異位妊娠破裂而形成骨盆腔內200公撮血塊，伴隨少量硬腦膜下出血引起的癲癇，導致休克死亡。

一審高雄地方法院判林姓醫師無罪，案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理，認定林姓醫師觸犯業務過失致人於死罪，判刑5月，得易科罰金。

林姓醫師不服二審判決提起上訴，最高法院發回高雄高分院進行更一審。

更一審認為，本案經過醫事審議委員會二度鑑定，認為被害人最可能的直接死因是硬腦膜下血腫，而非子宮外孕破裂出血；台灣婦產科醫學會、高雄長庚醫院也認為，林姓醫師並無違反醫療常規。

更一審判決指出，徐姓教授聲請法醫研究所指派法醫師重新鑑定妻子遺體，但法醫所今年3月函覆稱「因遺體冰存達14年已呈長期風化，故難以再行解剖鑑定重現死者死亡時的病理發現」，因此無從再予解剖遺體重新鑑定。

更一審認為，無法認定林姓醫師的醫療行為與被害人死亡有相當因果關係，今年7月判決無罪。案經最高法院日前駁回檢察官的上訴，全案確定。（編輯：李亨山）1081113