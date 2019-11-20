油管爆裂油料滲漏 軍方：控制污染將全數清除

（中央社記者張祈花蓮縣20日電）花蓮軍方昨天執行試壓任務，疑似因油管爆裂，造成約7000加侖油料滲漏，影響包含吉安溪。支援指揮部上校劉政谷今天表示，污染範圍已控制，預計晚間全數清除完畢。

國防部聯合後勤司令部第二地區支援指揮部上校劉政谷表示，昨天進行年度試壓任務作業，其中南濱路段疑似因輸油管閘閥墊圈老舊破損，導致油管破裂，估計約有7000加侖油料滲漏，流入鄰近吉安溪，消防、救護車現場戒備，中油公司也到場協助回收油料。

劉政谷表示，第一時間已關閉管線進行修復，與中油合作搶修，外洩的油則派遣約90人次在水裡架設攔油網，以吸油棉打撈浮油，現場也裝置抽水機搭配油水分離設備搶救。

軍方油料滲漏，導致臨近人孔蓋冒油，加上地點鄰近住宅區榮光村，濃濃汽油味讓住戶受不了，頻頻到場關心搶救進度，住戶張先生說，汽油味從昨天中午就有，下午味道非常重，居民都很困擾，希望盡快清除。

劉政谷指出，目前已控制住污染範圍，目標今天晚間將油汙清除乾淨，也將盤點軍方老舊管路，避免類似狀況再次發生，至於環境污染程度，後續會由環保局派員做水質鑑定。（編輯：方沛清）1081120