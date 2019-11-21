銀樓宅配28萬5千元金飾竟遭搶 警逮1人追共犯

高雄市一家銀樓業者日前受葉姓男子委託，宅配新台幣28萬5千元金飾到台中一處住宅，並指定貨到付款，卻遭歹徒持槍搶走，警方循線逮捕一名男子，追回遭搶金飾，並同時鎖定另一名在逃共犯追緝。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 108年11月21日

（中央社記者蘇木春台中21日電）高雄市一家銀樓業者前天受葉姓男子委託，宅配28萬5千元金飾到台中一處住宅，並指定貨到付款，卻遭歹徒持槍搶走，警方循線逮捕1名男子，追回遭搶金飾，並追緝另1名在逃共犯。

台中市警察局第五分局今天表示，警方19日接獲民眾報案指出，有銀樓業者宅配3箱金飾到北屯區一處住宅，顧客並要求貨到付款，但卻遭1名歹徒持槍搶走，警方獲報後組成專案小組偵辦。

警方調閱監視器跟監埋伏，昨天中午逮捕1名男子，被逮捕涉案男子已將贓物拿到多家銀樓變賣，警方取回贓證物後，並將男子帶回警局釐清案情，同時鎖定另1名在逃共犯追緝。

警方調查，高雄市旗山區一家銀樓7日接獲葉男訂單，對方稱急著結婚，訂購結婚金飾組、項鍊戒指與手環等商品，雙方談妥新台幣28萬5000元成交，葉男並要求宅配到台中一處住宅，並指定貨到付款，但宅配業者19日送達時，卻遭歹徒搶走。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081121