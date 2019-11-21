台中3歲男童疑遭虐死 頭顱解剖有多處出血傷

（中央社記者蘇木春台中21日電）台中市3歲王姓男童17日晚上送醫，身上有多處傷痕疑遭施虐，急救後仍傷重不治，法醫今天解剖男童遺體，發現頭顱有多處出血傷，詳細死因仍待鑑定釐清。

台中地檢署今天表示，案發當天已採集死者與男童父親邱男DNA比對，預計下週就可釐清是否有親屬關係；而法醫今天解剖男童遺體，發現男童手腕有疑似綑綁傷，胸部與臉部有燙傷，全身則有新舊擦挫傷，頭顱有多處出血傷。

檢方今天會同法醫解剖男童遺體，採集死者腦部、臟器、血液與胃容物等跡證化驗，檢方並請家屬到場協助指認，男童母親未受訪，檢察官解剖結束後另訊問男童母親，以釐清案發原因。

男童17日晚上8時許被父母送到衛生福利部台中醫院就醫，但男童到院前無生命跡象，急救後當晚9時傷重不治，因男童全身有多道新舊傷痕，院方向警方通報疑似虐童案。

男童母親向檢警供稱，當天兒子因吃水果噎到窒息，發現不對勁送醫，但不清楚男童身上傷痕；男童生父則坦承，因男童不乖，長期有用衣架體罰管教，當晚也曾因男童哭鬧管教，但他否認管教致死。

檢警調查，邱男與王女結婚後育有3名子女，死者是最小孩子，檢方詢問死者哥哥與姊姊，才得知邱男對男童管教相當嚴厲，甚至曾綑綁關在陽台。

檢警經搜索邱男住處，已查扣疑似施暴器具，全案朝傷害致死、凌虐致死與妨害自由等罪嫌偵辦，邱男17日被檢方聲押獲准，王女則以新台幣5萬元交保。（編輯：洪學廣）1081121