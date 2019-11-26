疑交易糾紛珠寶商遭刺死 中檢聲押4人

（中央社記者蘇木春台中26日電）台中市男子李政達疑似與張姓珠寶商有交易糾紛，昨天與同夥約出張男後持刀刺死，警方逮捕李男等4人，檢方今天複訊後依殺人罪嫌向法院聲請羈押。

台中地檢署今天表示，張姓死者昨天經會同法醫相驗遺體，發現死者頭、頸部有多處刀械穿刺傷，疑因失血過多致死，將擇日解剖以釐清死因。李姓男子等4人因涉殺人罪嫌重大、有逃亡串證之虞，複訊後已向法院聲請羈押禁見。

檢警調查，25歲男子李政達疑似與48歲張姓珠寶商有嫌隙，雙方因買賣天珠有帳目糾紛等問題，李政達以新台幣5萬元代價，找來李姓、洪姓與蔡姓男子共謀殺人計畫，昨天先由洪男向租賃業者租車，將車輛交給李政達後離開，由李政達以交易天珠為由約出張男。

張男昨天上午11時到北屯區崇德路三段一處茶館後停車場赴約，由李政達開車載李男、蔡男到場後，3人隨即持刀攻擊、毆打張男，並將張男拖上車載走，有民眾目擊向警方報案。

警方獲報組成專案小組偵辦，循線追捕李政達駕駛的車輛，雙方追逐到霧峰區山區的產業道路，李政達開車自撞後，3人棄車逃跑，都被警方當場逮捕，並將在車內奄奄一息的張男送醫，但張男急救後仍傷重不治。

警方在車內查扣張男攜帶交易的天珠一批，另發現李政達事先準備的鏟子、童軍繩、手套、電擊棒等物，並循線逮捕共謀的洪姓男子，全案依殺人罪嫌偵辦，至於是否有涉及強盜罪，檢方正釐清中。（編輯：謝雅竹）1081126