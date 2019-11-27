持槍行搶運鈔車人員 犯嫌卡彈被警制伏逮捕

一名廖姓男子27日趁運鈔車保全人員進入桃園龜山一家超商補鈔時，持槍尾隨欲行搶，廖男先開一槍恫嚇，但第2發卻卡彈，保全立即上前扭打，超商店員也馬上打電話報警，廖男最後被眾人聯手壓制逮捕。（桃園市警局龜山分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年11月27日

（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市今天下午發生一起運鈔車搶案，桃園市龜山警分局獲報後，立即調派線上警網馳援，與保全人員共同制伏手槍卡彈的犯嫌，現場查扣作案用失竊機車1輛、手槍1把及子彈多發。

龜山分局副分局長張鶴瓊表示，警方於下午2時獲報，有運鈔車在文化一路一家超商被搶，立即調派線上警網到達現場，員警扺達超商時，發現一名犯嫌正與保全人員發生扭打，立即上前協助壓制並順利逮捕犯嫌。

警方調查發現，廖姓男子為了行搶，事前除觀察運鈔車時間，還偷了一輛機車準備犯案用，下午趁著保全人員進入文化路一家超商補鈔時，持槍跟隨進入，廖男先是開了一槍恫嚇，但第2發卻卡彈，保全立即上前扭打，超商店員也馬上打電話報警。

警方表示，員警在現場查扣了作案失竊機車1輛、已擊發手槍1把，以及已擊發與未擊發子彈多發。初步了解，槍是廖男花錢購買，至於犯案動機則是因為缺錢才會動歪腦筋搶運鈔車，警方正依違法槍砲彈藥刀械管制條例及強盜罪嫌偵辦。（編輯：李錫璋）1081127