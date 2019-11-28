男勒死情敵埋屍公墓 二審改殺人罪判16年

（中央社記者蘇木春台中28日電）男子鄒尚仰不滿婚外情女友與王姓男子曖昧，鄒男與王男多次爭執，鄒男竟將王男勒斃載到公墓埋屍，南投地院一審以傷害致死等罪判12年，台中高分院今天改依殺人罪判16年，可上訴。

鄒尚仰平日以駕駛計程車及殯葬業擔任撿骨師，與未婚的劉姓女子為婚外情關係，劉女又與已婚的王男關係曖昧，鄒尚仰與王男為追求劉女，兩人多次發生爭執，鄒尚仰為挽回與劉女的感情，而對王男萌生殺人犯意。

民國107年12月30日上午，鄒尚仰先開車至南投縣南投市第九公墓找尋棄屍地點，再返家備妥撿骨所用挖掘、填土及穿戴等工具，同日晚間8時許，開車至王男位於台中市沙鹿區的公司前停車場埋伏等候。

當天晚間10時多王男現身後，鄒尚仰立即自王男身後，以右手用力勒住王男頸部，致王男窒息死亡後，再開車將王男屍體搬運至第九公墓剛撿骨後的空墓內掩埋。

南投地院審理時，鄒尚仰坦承勒住王男頸部導致窒息死亡、遺棄屍體等犯行，辯稱不是故意要殺死王，一審判處傷害致死及遺棄屍體罪，應執行有期徒刑12年。

案件經上訴台中高分院，合議庭法官認為，鄒尚仰手段雖非極度凶殘，但準備殺人埋屍工具，明顯是預謀殺人，且棄屍在第九公墓又加以掩埋，而非任意棄置，今天改判殺人罪部分14年10月、遺棄屍體罪部分1年6月，應執行有期徒刑16年，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1081128