退將涉違政治獻金法 一審判2年半

（中央社記者林長順台北3日電）退役陸軍中將羅文山涉嫌自民國97年到101年間，接受香港政治獻金近新台幣1000萬元。台北地方法院今天依違反政治獻金法、侵占罪嫌判處羅男2年半徒刑，褫奪公權2年。

退役陸軍中將羅文山曾任第三屆國大代表、國防部常務次長等職務，後成為中華黃埔四海同心會會長。

檢方調查，羅文山於97年、99年及101年間，共接受香港許姓博士共4筆、約1000萬元捐獻給中華黃埔四海同心會政治獻金。許男匯款的「水單」上明確載明「捐獻」，而羅文山收到款項未依規定存到「政治獻金專戶」。

檢方查出，羅文山為增加同心會資產，將這4筆政治獻金存入個人定存，待獲利息後再匯回，雖然其餘3筆都有在獲取利息後存回，但其中1筆約100萬元款項，賺取利息後未匯回，檢方認定涉及業務侵占罪嫌。

台北地檢署偵辦後，105年7月間依涉及侵占、政治獻金法起訴羅文山。

台北地方法院審理後，認定羅文山4次違法收受政治獻金，分別判處1年2月、10月、10月、8月徒刑，褫奪公權2年；業務侵占部分判10月徒刑，合併應執行2年6月徒刑，褫奪公權2年。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1081203