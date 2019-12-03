苗栗警跨轄掃地下賭場 查獲美製衝鋒槍

（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）桃園市林姓男子涉嫌擁槍自重經營地下賭場，苗栗警方掌握情資，跨轄查緝攻堅，查獲4把非法槍械，其中包含1支美製MK-9制式衝鋒槍，是國內近年來首次查獲。

苗栗縣警察局今天舉行破案記者會指出，桃園市林姓男子（23歲）涉嫌以桃園市桃園區福林路1家汽車修理廠為掩護，表面經營修理、清潔高價進口車生意，但暗地非法經營地下賭場，且擁槍自重，成員多有施用毒品惡習，經苗栗縣刑警大隊、竹南分局與桃園市警局桃園分局、八德分局共組專案小組查緝，直搗汽修廠，帶回林男在內12人調查。

苗栗縣刑警大隊表示，10月上旬接獲情資後，為防止選前槍擊暴力介入，影響治安，專案小組經長期埋伏蒐證，1日持搜索票執行攻堅任務，為確保任務安全進行，並由霹靂小組成員持衝鋒槍支援掩護，使用新配發撞門器具，將汽修廠鐵門撞開。

苗栗縣刑大偵3隊長胡敦棣指出，員警進入現場後，屋內多人四處逃竄，有人欲從2樓鐵窗跳下，警方對空鳴槍喝止；而經搜索，在辦公室內查獲4把非法槍械，其中1支為美製MK-9制式衝鋒槍，2支為土耳其製制式925自動連發手槍，第4支亦是可連發的935式手槍，以及制式子彈77顆。

胡敦棣說，此次查獲的美製MK-9制式衝鋒槍是美軍海豹部隊使用槍型，是國內近年來首次查獲，2支土耳其制式925手槍，更號稱手槍型衝鋒槍，5秒內可連續射擊26發子彈，火力強大。

警方表示，林姓主嫌與陳姓男子（22歲）坦承持有槍枝，另查獲1名劉姓毒品通緝犯（29歲）及少量毒品，3人依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，經檢方複訊，劉男送交執行，林、陳2人各新台幣10萬元交保；另在場其餘9人予以採尿驗毒，並持續追查毒品槍枝來源。

苗栗縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦今天會同多名議員到場頒獎表揚胡敦棣、小隊長李淞凱等有功員警，對於苗栗警方近來接連查獲槍毒等重大刑案予以高度肯定，期勉再接再厲，維護社會治安。（編輯：方沛清）1081203