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猥褻殺害成大女研究生 清潔工一審判無期徒刑

最新更新：2019/12/05 16:33

（中央社記者張榮祥台南5日電）成功大學24歲陳姓女研究生去年10月陳屍校園，成大臨時清潔工林榮富被逮，台南地檢署今年2月起訴建請量處死刑，台南地院今天依強制猥褻殺人罪判處林榮富無期徒刑，可上訴。

台南地院今天下午宣判，林榮富涉犯強制猥褻殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身。

台南地院判決指出，43歲林榮富是成功大學聘僱的臨時清潔工，去年10月28日上午11時許在社科院大樓南棟研究室樓層打掃時，看見陳女獨自在研究室內，認為有機可乘，便藉故邀約陳女到較無人出入的社科院大樓北棟2樓諮商室內。

林榮富當時先以手拉回想要離開的陳女，造成陳女重心不穩向後倒地，之後立刻跨坐在陳女身上，手摸陳女胸部，陳女抵抗並大聲呼救，林榮富唯恐事跡敗露，先持抹布塞入陳女口中，再以手持續掐陳女頸部長達10分鐘至20分鐘，並強行翻開陳女胸罩，親吻胸部猥褻陳女，最後導致陳女腦部缺氧窒息死亡。

林榮富否認殺害陳女意圖，且辯稱雙眼殘疾，視力不佳，無法看清陳女表情，才未能及時鬆手，應該屬過失致死；林榮富更說在陳女死後，自己才臨時起意猥褻。

合議庭以陳女解剖報告及林榮富遺留在陳女身上唾液、DNA檢體、精神鑑定報告等，認定林榮富是在陳女死亡前猥褻，主觀上基於殺人直接故意非常明確。

另外，林榮富雖有眼疾，卻仍可擔任清潔工作，也可自理日常，犯後甚至自行騎乘機車離去，過失致死的辯解不足採信。

合議庭認定，林榮富坦承客觀犯行，審理中向死者家屬道歉，雖未和解賠償，也未獲得死者家屬原諒，但犯後態度尚非惡劣，涉犯強制猥褻殺人罪，且林榮富有殘疾，智識不高，經濟狀況不佳，難認已達判處死刑程度，才量處無期徒刑，褫奪公權終身。（編輯：洪學廣）1081205

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