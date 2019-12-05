桃園教保員施虐 教育局：終身不得從事教保

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園市中壢區一家幼兒園鄭姓教保員，遭家長指控涉嫌虐待幼兒，初步調查至少有5幼童受害。教育局表示，調查後已函報教育部鄭姓教保員不適任，園方也遭罰款及停招一年處分。

桃園市政府教育局今天表示，上個月18日接獲民眾反映有虐童事件，19日立即派員到這家位於中壢的幼兒園調查，確認鄭姓教保員多次對幼兒進行不當肢體行為及威嚇情事。

教育局表示，目前除了向教育部通報鄭姓教保員不適任，終身不得從事教保服務工作外，也移請社會局調查是否違反兒童及少年福利與權益保障法。對於未善盡管理之責導致損害幼兒權益的幼兒園，市府將依幼兒教育及照顧法裁處罰鍰新台幣10萬元並停招一年。

教育局表示，家長指控，孩子在開學後突然不想上學，更害怕吃飯及面對老師，此外，身上出現不明傷痕，異常行為讓家長懷疑幼兒園有問題。

家長表示，11月中旬到校看監視錄影後發現，鄭姓教保員對至少4、5名幼兒，以掐臉、強扭脖子等方式施虐，以湯匙將食物強塞進幼童嘴裡粗暴餵食，甚至對孩童掐喉、拿水杯砸臉及用棉被壓住等行為，因此決定向教育局告發這名不適任的教師。（編輯：張銘坤）1081205