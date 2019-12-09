點工遭磚柱砸死 無僱傭關係判工頭無罪

（中央社記者王朝鈺基隆市9日電）工程行負責人林姓男子以點工方式僱用裴姓男子搬運鷹架，未料裴男遭倒塌磚柱擊中身亡，林男遭檢方依過失致死起訴，法院審理認定雙方非雇主與勞工關係，且事故當時林男不在現場，判林男無罪。

檢警調查，林男去年9月26日以點工方式，僱用裴男到基隆市一處廢墟從事竹架施工架組拆除，疏於未注意提供裴男安全設備或護具，裴男經由通道翻牆進入廢墟時，因磚柱倒塌遭擊中死亡，基隆地檢署偵查後，依業務過失致死罪起訴林男。

林男在法院審理時否認犯行，辯稱他只是工頭，當天給裴男薪水新台幣2000元，裴男只是臨時來幫忙，雙方不是真的有僱傭關係；此外，他當天抵達現場，突然內急先去對面醫院上廁所，請裴男等他，在大號時突然有人打電話給他，回到現場發現裴男已倒在血泊，趕快送醫急救，且廢墟所有權不屬於他，他完全無法維護。

判決書指出，經調查後，雙方勞動契約並無書面，且裴男工作僅是廢墟內搬運早已拆卸的鷹架，無須具備特別專業技術或能力，僅能認定林男當天委請裴男臨時幫忙，裴男平時並未固定前往工程行報到，裴男若工期無暇前往，林男也可尋覓他人替代，推認雙方人格、經濟從屬性甚低，勞務專屬性也不高，應非屬雇主與勞工關係。

此外，法官認為，林男在事故當時確實不在現場，且這間廢墟所有權並非林男，林男無任何管理、監督的能力，不能期待林男有何預見裴男將以攀爬廢墟磚牆方式進入廢墟，能就意外的發生有何注意或防免的可能。

法院表示，這起案件的發生，不能排除裴男因一時心急，而自行攀爬磚牆欲打開大門先行開始收料作業導致死亡結果，依罪證有疑，惟利被告原則，判決林男無罪，全案可上訴。（編輯：方沛清）1081209