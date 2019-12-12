男散布國道6號下陷嚴重遭法辦 法官裁定不罰

（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）徐姓男子散布國道6號西行13公里處下陷嚴重訊息，埔里警方認為散布謠言，依社維法移送，法官認為徐男是陳述親身感受，裁定不罰；警方今天表示無提出抗告。全案確定。

徐姓男子10月9日在南投縣住處透過臉書（Facebook）暱稱「徐度」散布「各位埔里鄉親，國6西行方向13公里處橋面下陷嚴重，不知有立即危險，請用路人小心，也請有關單位儘速處理」訊息，南投縣警察局埔里分局偵辦後，認為徐男散布謠言，足以影響公共安寧，涉嫌違反社會秩序維護法第63條第1項第5款。

徐男接受警方詢問坦承訊息是他臉書張貼，但否認是散布謠言，他供稱，最近到台中都行駛國道6號，國道6號埔里往台中方向13公里處，有很明顯感覺橋面交接縫下陷，落差很大，車子明顯晃動，才會提醒其他用路人及相關單位注意，不知道會導致民眾誤解，他只是客觀陳述「感覺到的狀況」。

根據南投地方法院埔里簡易庭刑事裁定書，散布行為人主觀上，須有將明知為不實事實散發傳布於公眾目的，並客觀上先以語言或文字，將不實事實捏造以謠言呈現，再以語言或文字傳播謠言給公眾，且謠言內容足以使聽聞者心生畏懼與恐慌，而影響公共安寧。

法官審酌認為，徐男的臉書陳述，應認為是他親身經歷感受，而移送機關也未提出其他積極事證，證明徐男明知國道6號安全無虞卻仍故意散布這項訊息，徐男基於提醒大眾動機而發布，難認行為構成散布謠言，加上移送機關舉證不足，因此裁定不罰。（編輯：謝雅竹）1081212