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明志科大實驗冒化學毒煙 師生澄清化骨水未外洩

最新更新：2019/12/12 23:16
明志科技大學12日晚間發生實驗室意外，疑學生將重鉻酸鉀倒入廢液桶與不明物質起化學作用，造成大量毒煙冒出，警消獲報趕往處理，上百名學生緊急疏散。中央社記者王鴻國攝　108年12月12日
明志科技大學12日晚間發生實驗室意外，疑學生將重鉻酸鉀倒入廢液桶與不明物質起化學作用，造成大量毒煙冒出，警消獲報趕往處理，上百名學生緊急疏散。中央社記者王鴻國攝　108年12月12日

（中央社記者王鴻國新北12日電）明志科技大學今天晚間發生實驗意外，疑重鉻酸鉀倒入廢液桶與不明物質起化學作用冒大量毒煙。至於外傳俗稱化骨水的氫氟酸外洩，現場師生表示，已完成中和，和這場意外無關。

警消初步了解，學生在實驗室做實驗時，疑實驗中使用重鉻酸鉀（Potassium dichromate）後，將液體倒入廢液桶時，意外與不明物質起化學作用，當場冒出濃濃煙霧。

所幸在附近實驗的共122名學生迅速疏散，警消趕到封鎖現場，當時空氣仍散發濃厚化學臭味，警消在現場成立指揮站，並通知環保署毒災應變隊到場處理。

經過排煙及監控廢液桶內化學反應的溫度降低後，警消在晚上約10時宣告狀況解除，但仍要求校方等到明天再開放師生使用；至於外傳俗稱化骨水的氫氟酸外洩一事，現場師生表示，那是上一節課實驗使用，但已完成中和，和這場意外無關。

據行政院環境保護署毒物及化學物質局官網，重鉻酸鉀為毒性化學物質。（編輯：洪學廣）1081212

明志科技大學12日晚間發生實驗室意外，疑學生將重鉻酸鉀倒入廢液桶時，與不明物質起化學作用冒大量毒煙，警消獲報到場處理並封鎖現場。中央社記者王鴻國攝　108年12月12日
明志科技大學12日晚間發生實驗室意外，疑學生將重鉻酸鉀倒入廢液桶時，與不明物質起化學作用冒大量毒煙，警消獲報到場處理並封鎖現場。中央社記者王鴻國攝　108年12月12日
明志科技大學12日晚間發生實驗室意外，疑學生將重鉻酸鉀倒入廢液桶時，與不明物質起化學作用冒大量毒煙，警消到場處理緊急疏散師生。圖為師生在室外等待。中央社記者王鴻國攝　108年12月12日
明志科技大學12日晚間發生實驗室意外，疑學生將重鉻酸鉀倒入廢液桶時，與不明物質起化學作用冒大量毒煙，警消到場處理緊急疏散師生。圖為師生在室外等待。中央社記者王鴻國攝　108年12月12日
明志科技大學12日晚間發生實驗室意外，疑學生將重鉻酸鉀倒入廢液桶時，與不明物質起化學作用冒大量毒煙，環保署毒災應變隊到場處理。中央社記者王鴻國攝　108年12月12日
明志科技大學12日晚間發生實驗室意外，疑學生將重鉻酸鉀倒入廢液桶時，與不明物質起化學作用冒大量毒煙，環保署毒災應變隊到場處理。中央社記者王鴻國攝　108年12月12日
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