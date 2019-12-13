向砂石車司機收賄 國道警判刑6年6月定讞

（中央社記者蕭博文台北13日電）男子楊蘭裕任職國道公路警察局期間，利用取締違規砂石車機會放水並收賄新台幣5萬餘元。二審考量楊男否認犯罪，未見悔悟，判刑6年6月，案經最高法院駁回上訴定讞。

判決書指出，楊蘭裕在外投資失利及親人相繼過世，且積欠大筆債務而需錢孔急。民國101年6月間，楊蘭裕支援第六警察隊樹林分隊勤務，於高速公路取締違規超載砂石，刻意扣留杜姓駕駛證件，但未當場開單，以此暗示杜男應主動聯繫交付賄賂。

楊蘭裕見杜姓駕駛遲未聯繫，透過杜男同業轉達「大家作個朋友，請趕快處理」等訊息，杜男因此透過他人支付楊蘭裕新台幣1萬5000元現金、茶葉、貢丸、魚丸等賄賂。

102年9月，楊蘭裕派任第六警察隊龍潭分隊，又以借款之名向杜男收賄2萬2000元，期間還傳「魚幫水、水幫魚，今日你幫我，改日我回報你」等訊息給杜男，承諾不舉發違規，另以公關費名義向張姓駕駛收賄1萬5000元。

一審桃園地方法院依藉勢藉端勒索財物等罪，判處楊蘭裕應執行有期徒刑7年2月，褫奪公權5年。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，二審認為楊男觸犯違背職務收受賄賂等罪，考量楊男否認犯行、收賄數額非鉅大，改判刑6年6月，褫奪公權3年。

案經上訴，最高法院認為原判決並無違法之處，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1081213