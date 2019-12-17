大陸婦人落海26年 金檢開棺尋獲了卻家屬心願

大陸福建婦人鄭秀梨26年前落海失蹤，經金門地方檢察署鍥而不捨追查，終於在烈嶼公墓找到她的遺骸；地檢署12月初依前述解剖鑑定意見，開立相驗屍體證明書，並通知聲請人領回遺體，讓死者能落葉歸根。中央社記者黃慧敏攝 108年12月17日

（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）26年前的今天，福建婦人鄭秀梨落海失蹤，經金門地方檢察署鍥而不捨追查，終於在烈嶼公墓找到她的遺骸；骨灰已由家屬攜回，落葉歸根。金門檢方今天表示，欣慰家屬了卻心願。

金門地檢署檢察長洪家原表示，大陸地區民眾32歲的張景偉5月向金門地檢署具狀尋親表示，他的父母在民國82年12月17日於大嶝陽塘附近海域，一同乘船收割牡蠣；聽長輩說，父母可能因風浪太大造成漁船翻覆而雙雙落海，父親遺體不久後就尋獲，但母親鄭秀梨則遍尋不著。

洪家原說，鄭秀梨失蹤時才28歲，張景偉因當時環境不允許，加上年紀尚小，沒有能力尋找母親，但心中一直掛念著這件事。今年張景偉終於來到金門，透過警方，請求金檢幫忙。

金門地檢署接獲張景偉聲請後，隨即分案由檢察官張漢森偵辦，並立刻比對歸檔的無名屍資料，指揮轄區司法警察協助確認，發現82年12月19日相驗、現葬在金門縣烈嶼鄉公墓的無名女屍，與聲請人到庭陳述的外觀特徵較為相符。

檢察官隨即函請法務部法醫研究所安排法醫師蕭開平7月間來金會同開棺驗屍，由尚完整的牙齒、骨骼組織中取樣，與同日在場的聲請人所提供DNA檢體併送鑑定比對。

洪家原表示，由於時日太久，檢體已嚴重腐敗、裂解，人類DNA量極低，無法檢出Globalfiler STR DNA型別，以致無法比對確認；但死者衣物和所戴項鍊，與家屬描述相符；檢察官和法醫師不願放棄，再經過解剖程序比對骨骼特癥細節後，確認這具無名女屍就是聲請人失蹤多年的母親，死因是意外溺水導致呼吸衰竭死亡。

地檢署12月初依前述解剖鑑定意見，開立相驗屍體證明書，並通知聲請人領回遺體，讓死者能落葉歸根，家屬已將遺體火化攜回大陸。

洪家原和主任檢察官吳文城表示，本案雖非重大刑案，但地檢署對民眾的任何法律上需要，都稟持同理心與人道關懷慎重處理，窮盡一切力量協助；看到本案聲請人了卻心願，如釋重負的表情，地檢署同感安慰。（編輯：李錫璋）1081217