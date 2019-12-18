自宅縱火燒死父親 女疑患精神病判12年治療2年

（中央社記者張榮祥台南18日電）醫學系畢業的台南女子劉瑀涵5月在自宅縱火，造成父親死亡，台南地方法院今天判處12年有期徒刑，但因劉瑀涵疑似有精神病，情緒不穩，執行前需治療2年，全案可上訴。

台南地院今天下午以劉瑀涵犯下對直系血親尊親殺人罪，判處12年有期徒刑，且在執行前施以監護2年，先行治療避免病情惡化。

台南地院庭長林臻嫺指出，27歲劉瑀涵今年5月15日晚上11時許，在住家因細故和母親發生爭執後，攜帶塑膠桶前往加油站購買92無鉛汽油，隔天凌晨4時許返家，並將汽油潑灑在1樓客廳沙發睡墊附近，點火引燃後駕車逃逸。

消防人員獲報後迅速撲滅火勢，但劉瑀涵弟弟卻一氧化碳中毒，出現喉嚨痛等傷害；母親雙側下肢及會陰燙傷、合併吸入性灼傷及左下肢腔室症候群等；父親則因吸入過多濃煙，引發燒燙傷併吸入性嗆傷死亡。

成大醫院精神鑑定，劉瑀涵情緒不穩，有多疑、混亂的行為，疑有精神病狀，但未失去辨識及控制能力，未達不罰情形。

不過，劉瑀涵母親和弟弟在審理時求情，指稱劉瑀涵求學時承受壓力未曾就醫，才鑄下大錯，願意原諒劉瑀涵，請求法院從輕量刑，讓劉瑀涵有機會就醫治療。

成大醫院鑑定團隊則建議劉瑀涵接受強制精神治療，否則未來仍有自傷、傷人之虞，以達個人矯正治療及社會防衛之效。（編輯：洪學廣）1081218