陸船走私鰻苗近4萬尾 金門海巡攔截查獲送辦

海巡署金門海巡隊表示，在金門海域攔截登檢形跡可疑的中國大陸漁船，發現3.6萬尾鰻魚苗，市價約新台幣300萬元，全案25日函請高雄海關裁處，查扣鰻苗點交農委會漁業署處理。（金門海巡隊提供）中央社 108年12月25日

（中央社金門縣25日電）海巡署金門海巡隊表示，海巡人員在金門海域攔截登檢形跡可疑的中國大陸漁船，發現3.6萬尾鰻魚苗，船老大坦承以人民幣300元受僱接運鰻魚苗回中國，走私事證明確，今天送辦。

金門海巡隊發布新聞表示，金馬澎分署第十二巡防區21日深夜在雷情系統發現，金門檳榔嶼南0.3浬海域有中國漁船徘徊滯留，形跡可疑，隨即指派巡防艇PP- 3577前往查看。

海巡隊副隊長駱天雄表示，巡防艇到場後發現一艘中國「無船名」舢舨船，甲板上堆放4箱黑色塑膠袋包裝的不明貨物，經攔截登檢，命船老大開封受檢，竟發現4箱滿滿的鰻魚苗。

駱天雄說，經過詢問，段姓船老大（53歲，福建廈門人）坦承，以人民幣300元代價受僱開船前來金門海域，與一艘不明白色快艇接運鰻魚苗回中國。由於走私事證明確，海巡人員隨即查扣人、船及4箱鰻魚苗，押返料羅港調查。

金門海巡隊表示，案經海巡隊會同財政部關務署高雄關離島派出課、移民署金門專勤隊等相關單位清點，4箱36袋鰻魚苗，數量總計約3萬6000尾，市價約新台幣300萬元，全案今天函請高雄海關裁處，查扣鰻苗點交農委會漁業署處理。

駱天雄表示，涉案的段姓船老大由第九岸巡隊留置，海巡隊並將持續擴大追查幕後涉案人員。（編輯：黃世雅）1081225