北市違停委外拖吊二度流標 空窗期擴充舊約

台北市警察局交通警察大隊109年度委外拖吊第2次招標作業宣告流標；交通警察大隊執法組組長王均（中）25日表示，基於維護市民財產及車輛安全，已與6家廠商達成協議及續約，今年舊約將擴充延用至明年1月。中央社記者黃麗芸攝 108年12月25日

（中央社記者黃麗芸台北25日電）台北市警察局交通警察大隊今天進行明年度委外拖吊第2次招標作業，6家廠商都出席，但歷時1小時仍宣告流標。在明年度新標案未決標前，將擴充舊約延至明年1月，6廠商均同意。

台北市明年度違停委外拖吊招標作業於2日首度辦理，但因108年度的6家廠商全數缺席而流標。交通警察大隊今天下午進行重新招標，6家廠商都到場，招標流程長達1小時，但雙方仍未獲共識，宣告再度流標。

交通警察大隊執法組組長王均會後接受媒體聯訪時表示，基於維護市民財產及車輛安全，已與6家廠商達成協議及續約，今年舊約將擴充延用至明年1月，讓北市拖吊執法不會打折扣，同時也將持續就合約內容及價金問題，持續與廠商溝通、研議。

據了解，預計明年1月、農曆年前將進行第3次招標作業。

大安區的陳姓拖吊業者受訪時指出，今天2度流標主因，包括合約內容及價金問題未達共識而卡關。其中，最大問題為價金部分，也就是拖吊1輛車所支付的價錢，因為業者多是私人自行承租土地，北市府並無補貼地租，業者1小時停車費只收新台幣9元，這與北市府的路邊停車費1小時30元相較，落差甚大。

陳姓業者表示，若以1個月時間計算，單月平均要倒貼20萬元至30萬元左右，以一個合約計算的落差額則高達600萬元至700萬元，「賠錢生意沒人做」，業者已不堪負荷，希望北市府及交通警察大隊能檢討，補貼業者地租。

他同時提到，新約要求拖吊車輛更新部分，並無法源依據，因此，若拖吊車輛仍可堪用，希望可以放寬車齡限制。

針對違停委外拖吊招標案2度流標，交通警察大隊也發布新聞稿指出，相關招標案都是參照歷年招標規格內容，並考量相關拖吊車輛及人員安全、執勤效率及業者營運成本等因素，審慎合理規劃。

其中，相關違停拖吊工作招標案均詳細規範相關拖吊車、場地及人員等內容，例如拖吊車輛規格限制（拖吊車齡需在15年以下等）、委託廠商拖吊契約需設有保管場24小時開放領車、規範保險額度等規範，以維護執法品質及民眾權益。

交通警察大隊表示，針對再度流標一事，將採擴充108年度拖吊契約方式因應，且已獲6家業者同意配合，明年度拖吊業務不致中斷，也將持續協同台北市停管處及拖吊業者溝通、調整相關標案內容，希望能順利完成招標工作。

為使明年度委外拖吊標案持續推展，交通警察大隊指出，將持續與業者溝通，再審慎評估將相關營運成本及車輛規格等因素納入考量，作為調整109年度委託廠商拖吊標案中契約價金及規範參考。

交通警察大隊表示，明年度拖吊執法工作不會中斷，並將加強整合公有拖吊車及現有已簽約的大型及特殊車輛拖吊廠商協力支援，不讓執法打折扣，以維護交通秩序與安全環境。（編輯：戴光育）1081225