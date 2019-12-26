呂國華指陳歐珀涉賄案可能停辦 檢方否認

（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）民進黨宜蘭縣立委參選人陳歐珀日前遭檢舉送民眾電影票涉賄選，檢方已展開偵辦。國民黨立委參選人呂國華今天說，有檢調高層關心這起案件，擔心可能停止調查。

宜蘭地方檢察署表示，絕無呂國華所指控事實，檢方還是持續以公平、嚴正態度，辦理選舉查察工作。

陳歐珀日前遭到檢舉，疑似招待民眾看電影，向選民尋求支持，涉嫌賄選，檢調單位已傳喚相關人等偵辦中。陳歐珀當時澄清，這是熱心企業負責人想要推廣國片，出資包場的公益活動，與選舉無關，也絕無賄選。

呂國華今天召開名為「爆料」記者會指控，據可靠消息指出，檢調高層有人來宜蘭關切陳歐珀疑似賄選案，他非常擔心檢調可能會因此停止進一步調查，呼籲中央放手讓地方檢調查到底，不要說一套做一套，也不要碰到陳歐珀就轉彎。

陳歐珀再度回應，呂國華不斷以栽贓抹黑的方式，將公益活動誣指為賄選，今天又亂說有中央高層施壓檢調偵辦，這些沒有根據的指控已嚴重損及選舉公平性與他個人名譽，他將保留法律追訴權，捍衛名譽與選舉公正性。

宜蘭地檢署下午發布新聞稿澄清，絕無呂國華所指控事實，且選戰已進入倒數，宜蘭檢警調各機關辦理選舉查察工作，仍秉持一貫公平、嚴正的態度，毋枉毋縱，維護民主選舉純淨空間。（編輯：李錫璋）1081226